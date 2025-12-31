تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عربي-دولي

تزامناً مع هجوم من لبنان.. وثيقة تكشف مُخطّطاً لـ"حماس" لاحتلال جنوب إسرائيل

Lebanon 24
31-12-2025 | 09:53
Doc-P-1462191-639027971820209360.png
Doc-P-1462191-639027971820209360.png photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ وثيقة نسبتها القناة السابعة الإسرائيليّة إلى جناح "حماس" العسكريّ، كشفت عن تأهب الحركة لتكرار الهجوم على إسرائيل بما يناظر أحداث 7 تشرين الأوّل 2023.

وأشارت الوثيقة إلى تخطيط قيادة حماس لهجوم متزامن على إسرائيل عبر تنسيق مع خلايا نخبوية تابعة للحركة في الضفة الغربية ولبنان.

وتعتزم حماس، بموجب الخطة الواردة في الوثيقة، "احتلال جنوب إسرائيل، عبر الاعتماد على 9 آلاف مقاتل".

وفي هذا السياق، لا يقلل الخبير الإسرائيلي جلعاد آخ، من تهديدات حماس، مشيرًا إلى أن "الحركة لا زالت تقف على قدميها، فضلًا عن امتلاكها هيكل قيادة مستقر، وأسلحة، واستعداد وجهوزية لمواصلة القتال".

واستدل آخ على رجاحة تقديراته بشهادات جنود ومدنيين إسرائيليين، عادوا من أسر حماس في قطاع غزة

وأكد هؤلاء، بحسب آخ وجود "مدينة هائلة تحت الأرض بمساحة غزة، تحتوي على أنفاق وغرف، وطوابق، ومجمعات قيادة وتحكم، يمكنهم من خلالها العمل".

وأشار إلى أن مدينة دير البلح تقبع هي الأخرى تحت شبكة أنفاق متشعبة، وأن الجيش الإسرائيلي تفادى العمل فيها بشكل مكثف خشية وجود رهائن. (ارم نيوز)
 
 
 
"أكسيوس": رئيس أركان إسرائيل يدعو للتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:18:21
غارات جوية تزامناً مع قصف مدفعي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:18:21
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:18:21
الجزيرة: قوات الاحتلال تسلم إخطارات هدم جديدة في بلدة رافات بالضفة تزامنا مع استمرار عمليات الهدم
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:18:21

الضفة الغربية

الإسرائيلي

ارم نيوز

قطاع غزة

ساحة غزة

قناة ال

الغربي

Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:43 | 2025-12-31
Lebanon24
12:38 | 2025-12-31
Lebanon24
12:25 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
Lebanon24
12:00 | 2025-12-31
