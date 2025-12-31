ذكر موقع " "، أنّ وثيقة نسبتها القناة السابعة الإسرائيليّة إلى جناح " " العسكريّ، كشفت عن تأهب الحركة لتكرار الهجوم على بما يناظر أحداث 7 تشرين الأوّل 2023.



وأشارت الوثيقة إلى تخطيط قيادة حماس لهجوم متزامن على إسرائيل عبر تنسيق مع خلايا نخبوية تابعة للحركة في ولبنان.



وتعتزم حماس، بموجب الخطة الواردة في الوثيقة، "احتلال جنوب إسرائيل، عبر الاعتماد على 9 آلاف مقاتل".



وفي هذا السياق، لا يقلل الخبير آخ، من تهديدات حماس، مشيرًا إلى أن "الحركة لا زالت تقف على قدميها، فضلًا عن امتلاكها هيكل قيادة مستقر، وأسلحة، واستعداد وجهوزية لمواصلة القتال".



واستدل آخ على رجاحة تقديراته بشهادات جنود ومدنيين إسرائيليين، عادوا من أسر حماس في .



وأكد هؤلاء، بحسب آخ وجود "مدينة هائلة تحت الأرض بمساحة غزة، تحتوي على أنفاق وغرف، وطوابق، ومجمعات قيادة وتحكم، يمكنهم من خلالها العمل".



وأشار إلى أن مدينة دير البلح تقبع هي الأخرى تحت شبكة أنفاق متشعبة، وأن الجيش الإسرائيلي تفادى العمل فيها بشكل مكثف خشية وجود رهائن. (ارم نيوز)

