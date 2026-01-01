ألمانيا ليلة رأس السنة… اعتقال 430 شخصاً وإصابة 35 شرطياً خلال اشتباكات وأعمال عنف

شهدت العاصمة ليلة رأس السنة، اشتباكات وأعمال عنف أسفرت عن اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة 35 من عناصر إنفاذ القانون، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الشرطة، بحسب " ".



وأوضح التقرير أن اثنين من رجال الشرطة استدعت إصابتهما النقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن 22 شرطيا من أصل 35 أصيبوا جراء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.

