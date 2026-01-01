في بلد عربي… انهيار بناية سكنية من 5 طوابق

انهارت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق في منطقة الحي الشتوي بمدينة مراكش المغربية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.





وأوضحت المصادر نفسها حجم الدمار الذي خلّفه الانهيار الكلي للبناية وتأثيره على المباني المجاورة، مشيرة إلى انهيار جزئي لبناية مجاورة، ما أثار هلع السكان، خاصة بعد تسجيل تشققات في المبنى قبل ساعات من الحادث.





وتدخلت السلطات المحلية والأمنية في مراكش مساء يوم الأربعاء فور ورود بلاغ عن تشققات في البناية، حيث أمرت بإخلاء المبنى والمحال التجارية والمباني المجاورة، وتأمين المحيط لضمان سلامة المواطنين.





وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً بإشراف لتحديد أسباب الانهيار وملابساته، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (آرم نيوز)

