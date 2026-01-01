لأول مرة.. ابنة كيم جونغ أون تزور ضريح جدها

قامت كيم جو آي، ابنة زعيم ، بأول زيارة لها إلى ضريح يضم رفات جدها كيم إيل سونغ وجد والدها إيل، وفق ما أظهرت صور نشرتها الرسمية.

وأظهرت الصور كيم جو آي وهي ترافق والدها خلال زيارة إلى قصر الشمس في كومسوسان، وهو الضريح الضخم الواقع في وسط العاصمة بيونغيانغ، حيث تُحفظ جثتا مؤسسي سلالة كيم الحاكمة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الزعيم الكوري زار الضريح برفقة كبار المسؤولين، فيما حظي ظهور ابنته باهتمام خاص، في خطوة يرى مراقبون أنها تعزز موقعها كخليفة محتملة له في الحكم. (سكاي نيوز عربية)