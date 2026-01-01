تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تخفض سن الرشد من 21 إلى 18 عاما

Lebanon 24
01-01-2026 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1462623-639029318552934012.png
Doc-P-1462623-639029318552934012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الإمارات عن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة بهدف إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل مما يغير طريقة تنظيم المعاملات المدنية.
 
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية، وهو جزء من المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، ويتبنى نهجا عمليا يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت مؤخراً.

ويتميز القانون الإماراتي الجديد، بتوسيع نطاق الاجتهاد القضائي ومنح القاضي مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي، حيث أجاز القانون الجديد للقاضي في حال عدم وجود حكم تشريعي يُنظّم المسألة بلفظها أو بفحواها، أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مع تخيّر الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة وفق متطلبات كل حالة، دون التقيد بمذهب معين.

وقالت الوكالة الإماراتية: "يعزز القانون الجديد دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة. كما قضى القانون بسريان أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب". (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي يقترح خفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: الرياضة بعد سن الأربعين تخفّض خطر الخرف
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تعلن إجراءات جديدة لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

روسيا اليوم

الإماراتية

الإماراتي

الإسلام

إسلامي

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-02
Lebanon24
06:27 | 2026-01-02
Lebanon24
06:23 | 2026-01-02
Lebanon24
06:18 | 2026-01-02
Lebanon24
06:09 | 2026-01-02
Lebanon24
06:02 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24