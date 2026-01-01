موسكو تعلن تسليم واشنطن أدلة على استهداف مسيّرات أوكرانية مقر إقامة بوتين

أعلنت انها سلمت أدلة قالت إنها تثبت إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة كان يستهدف مقر إقامة الرئيس .ولفتت الوزارة إلى أنها تمكنت من فك شفرة بيانات الملاحة الخاصة بإحدى المسيّرات ، والتي زعمت أنها تكشف عن هجوم مخطط له على مقر إقامة في منطقة نوفغورود الروسية أواخر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذه المواد سُلّمت لمسؤولين من مكتب الملحق العسكري الأميركي في السفارة الأميركية بموسكو.ونشرت الروسية مقطع فيديو يظهر رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية، إيغور كوستيوكوف، أثناء تسليمه ما وصفته بالأدلة، مؤكداً أن خبراء الاستخبارات فكوا بيانات التوجيه التي قال إنها تثبت أن المسيّرة كانت تهدف إلى تنفيذ "هجوم إرهابي" على مقر إقامة بوتين في 29 كانون الأول 2025.وأضاف كوستيوكوف أن تأمل أن يسهم هذه المعلومات في "إظهار الحقيقة"، دون أن تحدد الوزارة هوية المسؤولين الذين ظهروا في الفيديو أو مناصبهم.في المقابل، نفت هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها مزاعم كاذبة، متهمة موسكو باستخدامها لتبرير ضربات تستهدف مباني حكومية في كييف.