خلال مراسم تنصيبه.. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يتعهد بأن يجعل المدينة نموذجا عالميا

خلال مراسم تنصيبه، تعهد رئيس بلدية الجديد زهران ممداني بأن يجعل من المدينة نموذجا عالميا، مشددا على أن ولايته ستثبت أن "اليسار يمكنه أن يحكم".



وقال ممداني، البالغ 34 عاما، في خطاب ألقاه أمام حشد كبير تجمع في أجواء شديدة البرودة عند مبنى بلدية نيويورك في مانهاتن: "سنكون تحت أنظار الكثيرين حول العالم، لمعرفة ما إذا كان اليسار قادرا على الحكم ومواجهة التحديات.. وباتحادنا وعزيمتنا سنضرب مثالا يُحتذى به".



وأكد رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الاشتراكيين تمسكه بوعوده ، وعلى رأسها مكافحة غلاء المعيشة، مشددا على أنه لن يتراجع عن التزاماته تجاه سكان المدينة.



وأدى ممداني اليمين الدستورية مرتين، الأولى مساء الأربعاء الماضي أمام المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، والثانية ظهر أمس الخميس أمام السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أحد أبرز رموز اليسار في .



وقال ساندرز أمام الحشود: "في مرحلة تشهد الكثير من الانقسام والظلم، أشكركم على انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك".



وشهدت مراسم التنصيب حضور آلاف الأشخاص، فيما تابع آخرون الحدث عبر شاشات عملاقة في وسط مانهاتن، معبرين عن آمالهم في مرحلة سياسية جديدة.



وبات ممداني، المعارض البارز للرئيس الأميركي ، أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ نيويورك، بعدما أدى اليمين على نسخة من القرآن حملتها زوجته، الرسامة راما دوجي.





