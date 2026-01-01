تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال مراسم تنصيبه.. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يتعهد بأن يجعل المدينة نموذجا عالميا

Lebanon 24
01-01-2026 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1462626-639029324529516206.webp
Doc-P-1462626-639029324529516206.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال مراسم تنصيبه، تعهد رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني بأن يجعل من المدينة نموذجا عالميا، مشددا على أن ولايته ستثبت أن "اليسار يمكنه أن يحكم".

وقال ممداني، البالغ 34 عاما، في خطاب ألقاه أمام حشد كبير تجمع في أجواء شديدة البرودة عند مبنى بلدية نيويورك في مانهاتن: "سنكون تحت أنظار الكثيرين حول العالم، لمعرفة ما إذا كان اليسار قادرا على الحكم ومواجهة التحديات.. وباتحادنا وعزيمتنا سنضرب مثالا يُحتذى به".

وأكد رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين تمسكه بوعوده الانتخابية، وعلى رأسها مكافحة غلاء المعيشة، مشددا على أنه لن يتراجع عن التزاماته تجاه سكان المدينة.

وأدى ممداني اليمين الدستورية مرتين، الأولى مساء الأربعاء الماضي أمام المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، والثانية ظهر أمس الخميس أمام السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أحد أبرز رموز اليسار في الولايات المتحدة.

وقال ساندرز أمام الحشود: "في مرحلة تشهد الكثير من الانقسام والظلم، أشكركم على انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك".

وشهدت مراسم التنصيب حضور آلاف الأشخاص، فيما تابع آخرون الحدث عبر شاشات عملاقة في وسط مانهاتن، معبرين عن آمالهم في مرحلة سياسية جديدة.

وبات ممداني، المعارض البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ نيويورك، بعدما أدى اليمين على نسخة من القرآن حملتها زوجته، الرسامة راما دوجي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سأعمل بهدف واحد وهو تحسين أوضاع مدينتنا نيويورك عما كانت عليه
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زهران ممداني يفوز بانتخابات مدينة نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سنناضل من أجل أهل نيويورك لأنني منهم
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك زهران ممداني: سأواصل وصف أفعال ترمب كما هي وسأترك الباب مفتوحاً من أجل الحوار
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 14:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الديمقراطي

الانتخابية

الاشتراكي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-02
Lebanon24
06:27 | 2026-01-02
Lebanon24
06:23 | 2026-01-02
Lebanon24
06:18 | 2026-01-02
Lebanon24
06:09 | 2026-01-02
Lebanon24
06:02 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24