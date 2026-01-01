في اليوم الخامس من الاحتجاجات في ايران.. توقيف 30 شخصا بتهمة "الإخلال بالنظام العام"

في اليوم الخامس من الاحتجاجات التي تشهدها ضد غلاء المعيشة والتي تحول بعضها إلى مواجهات دامية، أوقفت السلطات 30 شخصا في بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وفق ما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أمس الخميس.وأشارت الوكالة إلى أنه وبعد عملية منسقة بين أجهزة الأمن والاستخبارات، جرى التعرف على 30 شخصا كانوا "يُخلّون بالنظام العام" في ملارد في غرب طهران، موضحة أنهم أُوقفوا ليلة الأربعاء.وقالت: "إن هؤلاء الأفراد حاولوا زعزعة الاستقرار".إلى ذلك، ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في جنوب غربي إيران، الخميس، لتصل إلى 5 قتلى.وكان متظاهرون في مدينة لردغان على بعد نحو 650 كيلومترا من طهران، بدأوا برشق المباني الإدارية بالحجارة، ومن بينها مبنى المحافظة والمسجد ومؤسسة والبلدية وعدد من المصارف، قبل أن يتجهوا نحو مبنى المحافظة.بينما استخدمت الشرطة المسيل للدموع، وفق ما نقلته وكالة فارس للأنباء.يذكر أن الحكومة الإيرانية كانت تعاملت مع الاضطرابات بعرض للحوار.وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني الخميس إن السلطات ستجري حوارا مباشرا مع ممثلي النقابات والتجار، دون مزيد من التفاصيل.