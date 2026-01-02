ما هي طبيعة الأهداف التي تركز عليها أوكرانيا في هجماتها على روسيا؟

قال متحدث عسكري أوكراني، اليوم الخميس، إن قوات لا تستهدف إلا المواقع العسكرية أو مواقع .



جاء ذلك ردا على سؤال حول غارة جوية بطائرات مسيّرة على فندق في جزء تسيطر عليه بمنطقة خيرسون، بحسب وكالة "إنترفاكس " للأنباء.



ولم يشر المتحدث باسم على وجه التحديد إلى الروايات الروسية بشأن الغارة على الفندق، لكنه قال إن كل الضربات التي شنها الجيش الأوكراني نشرت على صفحة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.



ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله: "تلتزم قوات الدفاع بمعايير القانون الإنساني الدولي وتضرب حصريا الأهداف العسكرية المعادية ومنشآت الوقود والطاقة التابعة للاتحاد الروسي وغير ذلك من الأهداف المشروعة...". (إرم نيوز)

