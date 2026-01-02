وزير الثقافة الإسرائيلي: غزة والضفة لنا

اعتبر زوهار، عضو الحاكم، أن غزة ملك لإسرائيل، وأن في القطاع هم "ضيوف" تسمح لهم السلطات بالبقاء هناك مؤقتًا.

وأضاف قائلاً في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن فقط نسمح لهم بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لنا"، وفق ما نقلت "تايمز أوف " اليوم الجمعة."لسنا محتلين في أرضنا"كما زعم أن " والسامرة" ملك لإسرائيل أيضاً، في إشارة إلى . وأردف "لسنا محتلين في أرضنا"، وفق تعبيره.أتت تلك التصريحات فيما تدفع إلى تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني المدمر والبدء في .