الخارجية الروسية: ضمان تنفيذ أي اتفاق نووي إيراني جديد مهمة معقدة

اعتبرت الخارجية الروسية أن ضمان التنفيذ السلس لأي اتفاق مستقبلي حول الملف "مهمة معقدة" في ظل الدروس المستفادة من تجربة خطة العمل المشتركة السابقة.

وقال أوليغ بوستنيكوف نائب منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية، "أي تقدم في هذا الصدد سيكون موضع ترحيب. ومع ذلك، كما أظهرت تجربة خطة العمل الشاملة المشتركة، من المهم ليس فقط التوصل إلى اتفاق، ولكن أيضاً ضمان تنفيذه دون انقطاع، مع مراعاة التوازن الدقيق والمتحقق للمصالح. هذه المهمة ليست أقل تعقيداً"



وأوضح أن تثق بأن تسوية الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني هي "هدف يمكن تحقيقه تماماً"، شريطة توافر الإرادة السياسية الكافية لدى كافة الأطراف المعنية.



وأعرب عن ثقته بأن "دروس الماضي ستؤخذ بعين الاعتبار بعناية".



وأضاف: "لكن الأهم هو أن يصل الخصوم والمعارضون لإيران أخيراً إلى مرحلة النضج الكافي للتفاوض فعلياً حول الجوانب التي يزعمون أنهم قلقون بشأنها في برنامج النووي السلمي، دون توجيه أو إملاء بروح سياسة "الضغط " الفاشلة والتي فقدت مصداقيتها منذ زمن طويل، ودون محاولات لفرض مطالب تمييزية على ". (روسيا اليوم)