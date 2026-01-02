شارك في عمليات اغتيال.. الأمن السوري يوقف متورطا في أحداث الساحل

ألقى الأمن الداخلي في منطقة بانياس في ريف طرطوس القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد، المتورّط في تنفيذ "أعمال إرهابية" استهدفت نقاطًا تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلي في الساحل السوري، وذلك خلال أحداث السادس من آذار عام 2025، بحسب السورية " ".

وأوضحت محافظة طرطوس عبر قناتها على ، أن التحقيقات بيّنت أن الشخص الموقوف شارك في عمليات اغتيال وإحراق استهدفت عناصر من دورية الأمن الداخلي، عقب تعرضهم لكمين غادر على جسر دير البشل، نفّذته مجموعة من فلول النظام البائد.









