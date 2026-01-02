تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
شارك في عمليات اغتيال.. الأمن السوري يوقف متورطا في أحداث الساحل

Lebanon 24
02-01-2026 | 02:04
Doc-P-1462685-639029416523093738.png
Doc-P-1462685-639029416523093738.png photos 0
ألقى الأمن الداخلي في منطقة بانياس في ريف طرطوس السورية القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد، المتورّط في تنفيذ "أعمال إرهابية" استهدفت نقاطًا تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلي في الساحل السوري، وذلك خلال أحداث السادس من آذار عام 2025، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". 
 
وأوضحت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام، أن التحقيقات بيّنت أن الشخص الموقوف شارك في عمليات اغتيال وإحراق استهدفت عناصر من دورية الأمن الداخلي، عقب تعرضهم لكمين غادر على جسر دير البشل، نفّذته مجموعة من فلول النظام البائد.



