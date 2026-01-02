تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"الانتقالي" في اليمن يرفض منح تصريح هبوط لطائرة الوفد السعودي.. وحركة الطيران بمطار عدن مغلقة

Lebanon 24
02-01-2026 | 02:02
Doc-P-1462686-639029418495301070.jpg
كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في ‌منشور على "إكس" اليوم الجمعة ان رئيس المجلس الانتقالي ‌الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا ‍سعوديا في عدن، الخميس.

وأضاف أن الزبيدي أصدر ⁠توجيهات بإغلاق حركة ‍الطيران في المطار.

وتوقفت أمس الخميس الرحلات الجوية ‌في مطار عدن ‍الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق ‌اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين.

وأمس الخميس، أعربت وزارة النقل والطيران المدني اليمنية عن استغرابها واستنكارها للإجراءات السعودية المفاجئة المتعلقة بالرحلات الجوية في مطار عدن.

وذكرت الوزارة أن القرار السعودي ينص على إخضاع الرحلات الخارجية المتجهة إلى عدن خاصة الرحلات القادمة من مطارات دولة الإمارات للتفتيش في مطار جدة.

وأكدت وزارة النقل والطيران اليمنية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة معاناة اليمنيين، وتتنافى تمامًا مع القوانين الدولية وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.

