"الانتقالي" في اليمن يرفض منح تصريح هبوط لطائرة الوفد السعودي.. وحركة الطيران بمطار عدن مغلقة

كشف لدى اليمن محمد آل جابر في ‌منشور على "إكس" اليوم الجمعة ان رئيس المجلس الانتقالي ‌الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا ‍سعوديا في عدن، الخميس.



وأضاف أن الزبيدي أصدر ⁠توجيهات بإغلاق حركة ‍الطيران في .



وتوقفت أمس الخميس الرحلات الجوية ‌في مطار عدن ‍الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق ‌ التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين.



وأمس الخميس، أعربت والطيران المدني اليمنية عن استغرابها واستنكارها للإجراءات المفاجئة المتعلقة بالرحلات الجوية في مطار عدن.



وذكرت الوزارة أن القرار السعودي ينص على إخضاع الرحلات الخارجية المتجهة إلى عدن خاصة الرحلات من مطارات للتفتيش في مطار جدة.



وأكدت وزارة النقل والطيران اليمنية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة معاناة اليمنيين، وتتنافى تمامًا مع القوانين الدولية وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.





Advertisement