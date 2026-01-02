تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هؤلاء راهنوا على ترامب وخسروا

Lebanon 24
02-01-2026 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1462836-639029616508549517.png
Doc-P-1462836-639029616508549517.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال موقع "أكسيوس" إن مستثمرين راهنوا على أن مشاريع دونالد ترامب "مضمونة الربح" تكبدوا خسائر كبيرة خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الرهان المالي على ترامب "لم ينجح بشكل جيد" منذ عودته إلى المكتب البيضاوي

وبحسب بيركويتز، تراجع سهم "trump Media & Technology Group" بنسبة 67% منذ تنصيب ترامب، في وقت حقق فيه السوق مكاسب، إذ ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 18% خلال الفترة نفسها. كما وصف الاستثمارات المرتبطة بترامب بأنها شديدة التقلب، لافتاً إلى أن عملة ترامب الرقمية قفزت بعد إطلاقها في 17 كانون الثاني قبل أن تنهار، مع تراجع قيمتها بنسبة 89% منذ 19 كانون الثاني، مقابل انخفاض عام في سوق العملات الرقمية بنسبة 16%. 

ولإبراز الفارق، نقل بيركويتز مثالاً لحسابات عائدات الاستثمار قائلاً إن استثمار 1000 دولار في "ناسداك" كان سيبلغ نحو 1184 دولاراً، بينما يصل في صندوق "SOCL" إلى 1272 دولاراً، وفي أسهم "Trump Media" إلى 331 دولاراً.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن وضع ترامب الشخصي كان أفضل، إذ تفيد تقديرات "فوربس" بأن صافي ثروته تضاعف بأكثر من مرتين منذ توليه المنصب، مدفوعاً بشكل كبير بأرباح مرتبطة باستثماراته في العملات المشفرة.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: حذرت هؤلاء الإرهابيين سابقاً من ذبح المسيحيين وقد دفعوا الثمن الليلة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: أوكرانيا خسرت وستخسر المزيد من أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أوكرانيا خسرت 26 ألف جندي خلال الشهر الماضي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المكتب البيضاوي

دونالد ترامب

دونالد

trump

بترا

الرب

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24