هؤلاء راهنوا على ترامب وخسروا

قال موقع "أكسيوس" إن مستثمرين راهنوا على أن مشاريع "مضمونة الربح" تكبدوا خسائر كبيرة خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الرهان المالي على "لم ينجح بشكل جيد" منذ عودته إلى .



وبحسب بيركويتز، تراجع سهم " Media & Technology Group" بنسبة 67% منذ تنصيب ترامب، في وقت حقق فيه السوق مكاسب، إذ ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 18% خلال الفترة نفسها. كما وصف الاستثمارات المرتبطة بترامب بأنها شديدة التقلب، لافتاً إلى أن عملة ترامب الرقمية قفزت بعد إطلاقها في 17 كانون الثاني قبل أن تنهار، مع تراجع قيمتها بنسبة 89% منذ 19 كانون الثاني، مقابل انخفاض عام في سوق العملات الرقمية بنسبة 16%.



ولإبراز الفارق، نقل بيركويتز مثالاً لحسابات عائدات الاستثمار قائلاً إن استثمار 1000 دولار في "ناسداك" كان سيبلغ نحو 1184 دولاراً، بينما يصل في صندوق "SOCL" إلى 1272 دولاراً، وفي أسهم "Trump Media" إلى 331 دولاراً.



في المقابل، أشار التقرير إلى أن وضع ترامب الشخصي كان أفضل، إذ تفيد تقديرات "فوربس" بأن ثروته تضاعف بأكثر من مرتين منذ توليه المنصب، مدفوعاً بشكل كبير بأرباح مرتبطة باستثماراته في العملات المشفرة.

Advertisement