اعتبرت القوات المسلحة الجنوبية أن ما يجري في وادي من معارك بينها وبين قوات قادمة من مناطق شمال اليمن هو "حرب شمالية جنوبية مصيرية ووجودية".



وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم ، في بيان مرئي، إن القوات الجنوبية تخوض منذ صباح الجمعة "معركة الدفاع الوطني بكل قوة وبسالة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لعملية الواعد"، مشيراً إلى أن "ميليشيا الإخوان وتنظيم " شنّتا هجوماً واسعاً على الحدود الجنوبية في حضرموت.



وأكد النقيب أن قوات "درع الوطن" الجنوبية "لا علاقة لها" بهذه المعارك. واعتبر أن ما يجري "حرباً مصيرية ووجودية لا تختلف عن تلك الحرب التكفيرية الإرهابية التي شُنت على الجنوب وسيادته ومقدراته في العام 1994"، على حد قوله.



وأضاف أن القوات المسلحة الجنوبية تصدت للهجوم، وأن عدداً من أفرادها قُتلوا في قصف جوي استهدف مواقعها في وادي حضرموت، مجدداً التأكيد أن "الجنوب ومكانته في معادلة السلام والأمن الدوليين هو مبتدأ ومنتهى حياتنا، ولن نفرط بذرة من ترابه أو قطرة من دماء شهدائه". (ارم)

