تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

معارك وادي حضرموت.. القوات الجنوبية تصفها بـ"حرب وجودية"

Lebanon 24
02-01-2026 | 08:05
A-
A+
د
Doc-P-1462843-639029632932194082.png
Doc-P-1462843-639029632932194082.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت القوات المسلحة الجنوبية أن ما يجري في وادي حضرموت من معارك بينها وبين قوات قادمة من مناطق شمال اليمن هو "حرب شمالية جنوبية مصيرية ووجودية".

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب، في بيان مرئي، إن القوات الجنوبية تخوض منذ صباح الجمعة "معركة الدفاع الوطني بكل قوة وبسالة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لعملية المستقبل الواعد"، مشيراً إلى أن "ميليشيا الإخوان وتنظيم القاعدة" شنّتا هجوماً واسعاً على الحدود الجنوبية في حضرموت.

وأكد النقيب أن قوات "درع الوطن" الجنوبية "لا علاقة لها" بهذه المعارك. واعتبر أن ما يجري "حرباً مصيرية ووجودية لا تختلف عن تلك الحرب التكفيرية الإرهابية التي شُنت على الجنوب وسيادته ومقدراته في العام 1994"، على حد قوله.

وأضاف أن القوات المسلحة الجنوبية تصدت للهجوم، وأن عدداً من أفرادها قُتلوا في قصف جوي استهدف مواقعها في وادي حضرموت، مجدداً التأكيد أن "الجنوب ومكانته في معادلة السلام والأمن الدوليين هو مبتدأ ومنتهى حياتنا، ولن نفرط بذرة من ترابه أو قطرة من دماء شهدائه". (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الاشتراكي" يدين جولة نتنياهو داخل الأراضي السورية ويصفها بخرق فاضح للسيادة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد استعدادها لصد أي هجوم على حضرموت
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي عسكري بارز في القوات الحكومية الجنوبية: نفذنا مناورة عسكرية واسعة في حضرموت
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت وتدعو لعدم الانجرار للشائعات
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24

نظيم القاعدة

الأمن الدولي

محمد النقيب

المستقبل

القاعدة

باسم ال

حضرموت

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24