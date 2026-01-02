من أول توقيع… عمدة نيويورك الجديد يعيد رسم سياسات المدينة

استهلّ عمدة الجديد زهران ممداني ولايته بتوقيع أول أمر تنفيذي، قضى بإلغاء جميع الأوامر الصادرة عن سلفه آدامز بعد توجيه اتهامات فساد فيدرالية إليه في أيلول 2024، وبينها قرارات ذات صلة بإسرائيل.



وشمل القرار إلغاء الحظر الذي كان آدامز قد فرضه على في شباط 2024، إضافة إلى إلغاء اعتماد تعريف لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، والذي كان يصنّف بعض أشكال انتقاد السياسات على أنها معاداة للسامية.



وقال ممداني إن الخطوة تهدف إلى إطلاق "بداية جديدة" لعمل إدارته، مؤكدًا أن "اليوم يشكّل في بناء حكومة تعمل لمصلحة جميع سكان ". واعتبر أن الأوامر التي تم إلغاؤها صدرت في مرحلة "فقد فيها العمدة السابق ثقة الرأي العام، لا سيما بعد اتهامه جنائيًا".



وأضاف أن تلك المرحلة مثّلت "نقطة تحوّل في نظرة كثير من سكان نيويورك إلى السياسة"، مشددًا على أن إلغاء هذه المراسيم يندرج في إطار "تصحيح مسار بما ينسجم مع قيم الشفافية والعدالة والحرية"، وفق ما نقلت " عربية".

