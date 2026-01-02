تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

من أول توقيع… عمدة نيويورك الجديد يعيد رسم سياسات المدينة

Lebanon 24
02-01-2026 | 08:49
استهلّ عمدة مدينة نيويورك الجديد زهران ممداني ولايته بتوقيع أول أمر تنفيذي، قضى بإلغاء جميع الأوامر الصادرة عن سلفه إريك آدامز بعد توجيه اتهامات فساد فيدرالية إليه في أيلول 2024، وبينها قرارات ذات صلة بإسرائيل.

وشمل القرار إلغاء الحظر الذي كان آدامز قد فرضه على مقاطعة إسرائيل في شباط 2024، إضافة إلى إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، والذي كان يصنّف بعض أشكال انتقاد السياسات الإسرائيلية على أنها معاداة للسامية.

وقال ممداني إن الخطوة تهدف إلى إطلاق "بداية جديدة" لعمل إدارته، مؤكدًا أن "اليوم يشكّل المحطة الأولى في بناء حكومة تعمل لمصلحة جميع سكان نيويورك". واعتبر أن الأوامر التي تم إلغاؤها صدرت في مرحلة "فقد فيها العمدة السابق ثقة الرأي العام، لا سيما بعد اتهامه جنائيًا".

وأضاف أن تلك المرحلة مثّلت "نقطة تحوّل في نظرة كثير من سكان نيويورك إلى السياسة"، مشددًا على أن إلغاء هذه المراسيم يندرج في إطار "تصحيح مسار الحوكمة بما ينسجم مع قيم الشفافية والعدالة والحرية"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
