تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تكهنات جديدة.. هل يخفي ترامب مشكلة صحية؟

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1462872-639029683805390376.png
Doc-P-1462872-639029683805390376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار مقطع فيديو لظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا في منتجع مار-أ-لاغو موجة جديدة من التكهنات حول صحته، بعدما بدا وكأنه يُخفي "عرجاً طفيفاً" أثناء سيره قبل أن يستعيد مشية أكثر ثباتاً خلال ثوانٍ، وفق ما يظهر في اللقطات المتداولة.

ونشر حساب "نداء النشاط" المناهض لترامب المقطع، معتبراً أن الرئيس "كان يجرّ ساقه اليمنى" ثم عدّل مشيته عندما انتبه إلى وجود الكاميرات. وانقسم المتابعون بين من رأى في المشهد دلالة على مشكلة صحية ومن اعتبره مجرد حركة عابرة لا تحمل معنى.

وتأتي هذه الضجة بعد تصريحات سابقة لترامب أقرّ فيها بأنه جرّب "جوارب ضاغطة" بسبب تورّم كاحليه، واستخدم المكياج لإخفاء كدمات على يديه قال إنها ناتجة عن تناوله جرعات يومية كبيرة من الأسبرين.


وبحسب ما نُقل، واجه ترامب صعوبة في النزول من أربع درجات صغيرة داخل مار-أ-لاغو هذا الأسبوع، كما ظهر في مناسبات عديدة وهو ينزل درجات طائرة الرئاسة ببطء شديد. ويشير النص أيضاً إلى أنه صُوّر خلال سنوات وهو يكافح للمشي بخط مستقيم ويسحب ساقه اليمنى في أماكن عامة.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن أن صحيفة "ديلي بيست" كثّفت تغطيتها لهذه المسألة، مع الإشارة إلى أعراض وُصفت بأنها تشمل كدمات متكررة، صعوبة في النوم ليلاً والبقاء مستيقظاً نهاراً، و"قصوراً وريدياً مزمناً" تسبب في تورّم الكاحلين.
تظهر كدمة على ظهر يد <a class='entities-links' href='/entity/3884177638/الرئيس-الأمريكي/ar/1?utm_term=PublicFigures-الرئيس-الأمريكي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الرئيس-الأمريكي&id=453831&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الرئيس الأمريكي</a> <a class='entities-links' href='/entity/1033021618/دونالد/ar/1?utm_term=PublicFigures-دونالد&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-دونالد&id=5372&catid=0&pagetype=PublicFigures'>دونالد</a> ترامب اليمنى خلال اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ

ونُقل عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب اتصل بها شخصياً للاعتراض على التغطية المتكررة لوضعه الصحي، وقال إنه يتناول أربعة أضعاف الجرعة المعتادة من الأسبرين "للوقاية من أمراض القلب"، معتبراً أن ذلك يفسّر الكدمات على يديه. ولم يتطرق التقرير إلى مسألة المشية المترددة، كما لم يصدر رد فوري من البيت الأبيض على طلب تعليق بشأن الفيديو.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
متى يشير فقدان الصوت إلى مشكلة صحية خطيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النعاس المفرط… علامة تعب أم مشكلة صحية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمادة تعود إلى الواجهة.. هل يعاني ترامب من مشكلات صحية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هاري وميغان في دائرة كارداشيان… تكهنات وعلاقات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وول ستريت

youtube

دونالد

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24