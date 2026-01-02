تكهنات جديدة.. هل يخفي ترامب مشكلة صحية؟

أثار مقطع فيديو لظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا في منتجع مار-أ-لاغو موجة جديدة من التكهنات حول صحته، بعدما بدا وكأنه يُخفي "عرجاً طفيفاً" أثناء سيره قبل أن يستعيد مشية أكثر ثباتاً خلال ثوانٍ، وفق ما يظهر في اللقطات المتداولة.
ونشر حساب "نداء النشاط" المناهض لترامب المقطع، معتبراً أن الرئيس "كان يجرّ ساقه اليمنى" ثم عدّل مشيته عندما انتبه إلى وجود الكاميرات. وانقسم المتابعون بين من رأى في المشهد دلالة على مشكلة صحية ومن اعتبره مجرد حركة عابرة لا تحمل معنى.
وتأتي هذه الضجة بعد تصريحات سابقة لترامب أقرّ فيها بأنه جرّب "جوارب ضاغطة" بسبب تورّم كاحليه، واستخدم المكياج لإخفاء كدمات على يديه قال إنها ناتجة عن تناوله جرعات يومية كبيرة من الأسبرين.
وبحسب ما نُقل، واجه ترامب
صعوبة في النزول من أربع درجات صغيرة داخل مار-أ-لاغو هذا الأسبوع، كما ظهر في مناسبات عديدة وهو ينزل درجات طائرة الرئاسة ببطء شديد. ويشير النص أيضاً إلى أنه صُوّر خلال سنوات وهو يكافح للمشي بخط مستقيم ويسحب ساقه اليمنى في أماكن عامة.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن أن صحيفة "ديلي
بيست" كثّفت تغطيتها لهذه المسألة، مع الإشارة إلى أعراض وُصفت بأنها تشمل كدمات متكررة، صعوبة في النوم ليلاً والبقاء مستيقظاً نهاراً، و"قصوراً وريدياً مزمناً" تسبب في تورّم الكاحلين.
ونُقل عن صحيفة "وول ستريت جورنال
" أن ترامب اتصل بها شخصياً للاعتراض على التغطية المتكررة لوضعه الصحي، وقال إنه يتناول أربعة أضعاف الجرعة المعتادة من الأسبرين "للوقاية من أمراض القلب"، معتبراً أن ذلك يفسّر الكدمات على يديه. ولم يتطرق التقرير إلى مسألة المشية المترددة، كما لم يصدر رد فوري من البيت الأبيض
على طلب تعليق بشأن الفيديو.