تكهنات جديدة.. هل يخفي ترامب مشكلة صحية؟

ونشر حساب "نداء النشاط" المناهض لترامب المقطع، معتبراً أن الرئيس "كان يجرّ ساقه اليمنى" ثم عدّل مشيته عندما انتبه إلى وجود الكاميرات. وانقسم المتابعون بين من رأى في المشهد دلالة على مشكلة صحية ومن اعتبره مجرد حركة عابرة لا تحمل معنى.وتأتي هذه الضجة بعد تصريحات سابقة لترامب أقرّ فيها بأنه جرّب "جوارب ضاغطة" بسبب تورّم كاحليه، واستخدم المكياج لإخفاء كدمات على يديه قال إنها ناتجة عن تناوله جرعات يومية كبيرة من الأسبرين.وبحسب ما نُقل، واجه صعوبة في النزول من أربع درجات صغيرة داخل مار-أ-لاغو هذا الأسبوع، كما ظهر في مناسبات عديدة وهو ينزل درجات طائرة الرئاسة ببطء شديد. ويشير النص أيضاً إلى أنه صُوّر خلال سنوات وهو يكافح للمشي بخط مستقيم ويسحب ساقه اليمنى في أماكن عامة.وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن أن صحيفة " بيست" كثّفت تغطيتها لهذه المسألة، مع الإشارة إلى أعراض وُصفت بأنها تشمل كدمات متكررة، صعوبة في النوم ليلاً والبقاء مستيقظاً نهاراً، و"قصوراً وريدياً مزمناً" تسبب في تورّم الكاحلين.ونُقل عن صحيفة " " أن ترامب اتصل بها شخصياً للاعتراض على التغطية المتكررة لوضعه الصحي، وقال إنه يتناول أربعة أضعاف الجرعة المعتادة من الأسبرين "للوقاية من أمراض القلب"، معتبراً أن ذلك يفسّر الكدمات على يديه. ولم يتطرق التقرير إلى مسألة المشية المترددة، كما لم يصدر رد فوري من على طلب تعليق بشأن الفيديو.