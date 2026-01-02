تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"صحة مثالية" و"100%".. ترامب يعلن اجتياز فحص الإدراك للمرة الثالثة

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:58
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أطباء البيت الأبيض أبلغوه بأنه في "صحة مثالية"، مؤكداً أنه اجتاز فحص القدرات الإدراكية "للمرة الثالثة على التوالي" بعدما أجاب على "100% من الأسئلة بشكل صحيح"، وفق ما كتب عبر منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب إن هذا "امتحان لم يجرؤ أي رئيس أو نائب رئيس سابق على خوضه"، مضيفاً أنه يؤيد إلزام كل مرشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بالخضوع لفحص إدراك "قوي" و"ذي معنى" و"معتمد علمياً"، معتبراً أنه لا يمكن إدارة البلاد بأشخاص "أغبياء" أو "غير مؤهلين".

وجاءت تصريحاته في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ضمن دفاعه المتكرر عن حالته الصحية، بعد مقابلة موسعة تناولت ظهور كدمات متكررة على يديه وضعف السمع المزعوم وتفاصيل فحص طبي حديث. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريراً يوم الخميس ركز على صحة ترامب في نهاية العام الأول من ولايته الثانية، ما دفعه إلى الرد بهذه التأكيدات.

وفيما يتعلق بالكدمات الداكنة على يديه، أوضح ترامب أنها ناتجة عن تناوله يومياً جرعة عالية من الأسبرين، قائلاً إن أطباءه يفضلون أن يأخذ "أسبرين الأطفال" لكنه يتناول "الحبة الكبيرة" منذ سنوات. وأضاف مازحاً: "يقولون إن الأسبرين يميّع الدم... أريد دماً رقيقاً وجيداً. هل هذا منطقي؟".

وفي نقطة أخرى، أكد ترامب وطبيبه الشخصي الدكتور شون باربابيلا أن الفحص الطبي الذي خضع له في "10 تشرين الأول" بمركز "والتر ريد" العسكري الوطني شمل تصويراً بالأشعة المقطعية "CT scan"، وليس كما ورد سابقاً "MRI". (روسيا اليوم)
