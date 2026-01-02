بعد تصريحات ترامب… إيران تضع القواعد الأميركية في مرمى الرد

هدّد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بتحويل جميع القواعد والقوات الأميركية في إلى "أهداف قانونية" لإيران، في حال أقدمت على أي "مغامرة عسكرية" ضد بلاده.



وقال قاليباف في منشور عبر منصة "إكس" إنّ على الرئيس الأميركي أن يدرك أنّ أي اعتداء أو تدخل محتمل سيجعل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة هدفًا مشروعًا للرد الإيراني، معتبرًا أنّ التصريحات الأميركية تمثّل "اعترافًا رسميًا" يبرّر هذا الموقف.



وجاءت تصريحات قاليباف ردًا على كلام الذي لوّح فيه بتدخّل أميركي "لحماية المتظاهرين" في ، في حال أقدمت السلطات على قتل محتجين سلميين. وفي هذا السياق، شدّد رئيس الإيراني على أنّ بلاده لا تساوي بين الاحتجاجات الداخلية المشروعة وبين "التدخلات الاستخباراتية الأجنبية"، متهمًا أجهزة خارجية بالفشل في تحويل التظاهرات إلى صدامات مسلّحة.



وتشهد إيران منذ أواخر كانون الأول موجة احتجاجات على خلفية الانهيار الحاد في سعر صرف وارتفاع الأسعار، في ظل تضخّم مرتفع وتدهور اقتصادي متواصل منذ انسحاب من عام 2018، ما أدى إلى تراجع العملة من نحو 50 ألف للدولار إلى قرابة 1.4 مليون ريال في السوق الموازية.

Advertisement