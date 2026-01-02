تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب… إيران تضع القواعد الأميركية في مرمى الرد

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:21
هدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بتحويل جميع القواعد والقوات الأميركية في الشرق الأوسط إلى "أهداف قانونية" لإيران، في حال أقدمت واشنطن على أي "مغامرة عسكرية" ضد بلاده.

وقال قاليباف في منشور عبر منصة "إكس" إنّ على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يدرك أنّ أي اعتداء أو تدخل محتمل سيجعل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة هدفًا مشروعًا للرد الإيراني، معتبرًا أنّ التصريحات الأميركية تمثّل "اعترافًا رسميًا" يبرّر هذا الموقف.

وجاءت تصريحات قاليباف ردًا على كلام ترامب الذي لوّح فيه بتدخّل أميركي "لحماية المتظاهرين" في إيران، في حال أقدمت السلطات على قتل محتجين سلميين. وفي هذا السياق، شدّد رئيس البرلمان الإيراني على أنّ بلاده لا تساوي بين الاحتجاجات الداخلية المشروعة وبين "التدخلات الاستخباراتية الأجنبية"، متهمًا أجهزة خارجية بالفشل في تحويل التظاهرات إلى صدامات مسلّحة.

وتشهد إيران منذ أواخر كانون الأول موجة احتجاجات على خلفية الانهيار الحاد في سعر صرف الريال وارتفاع الأسعار، في ظل تضخّم مرتفع وتدهور اقتصادي متواصل منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ما أدى إلى تراجع العملة الإيرانية من نحو 50 ألف ريال للدولار إلى قرابة 1.4 مليون ريال في السوق الموازية.
