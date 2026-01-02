تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

من هو رئيس مكتب زيلينسكي الجديد؟

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:22
Doc-P-1462892-639029715018596021.jpg
Doc-P-1462892-639029715018596021.jpg photos 0
عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، رئيساً لمكتب الرئاسة.

وشغل بودانوف رئاسة مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية منذ عام 2020، وخلال ولايته تحولت الوكالة من جهاز منخفض الظهور إلى أحد أبرز وأكثر أذرع الاستخبارات والجيش الأوكراني فاعلية في الحرب مع روسيا، حيث ينسب محللون له الفضل في إعادة إحياء الجهاز وتحديثه.

وأكد بودانوف قبوله منصب رئيس مكتب الرئيس، قائلًا: "أواصل خدمة أوكرانيا. وأعتبر منصب رئيس مكتب الرئيس محطة جديدة من المسؤولية تجاه الوطن. إنه شرف ومسؤولية في وقت تاريخي نركز فيه على القضايا الجوهرية للأمن الاستراتيجي للدولة".

وتحت قيادة بودانوف، نفذت الاستخبارات العسكرية حملة مكثفة بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، استهدفت منشآت عسكرية ومواقع إنتاج سلاح وبنى تحتية للطاقة مثل مصافي النفط. (العربية)
