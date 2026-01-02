من هو رئيس مكتب زيلينسكي الجديد؟

عيّن الرئيس الأوكراني ، رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، رئيساً لمكتب الرئاسة.



وشغل بودانوف رئاسة العسكرية الأوكرانية منذ عام 2020، وخلال ولايته تحولت الوكالة من جهاز منخفض الظهور إلى أحد أبرز وأكثر أذرع الاستخبارات والجيش الأوكراني فاعلية في الحرب مع ، حيث ينسب محللون له الفضل في إعادة إحياء الجهاز وتحديثه.



وأكد بودانوف قبوله منصب رئيس ، قائلًا: "أواصل خدمة . وأعتبر منصب الرئيس محطة جديدة من المسؤولية تجاه الوطن. إنه شرف ومسؤولية في وقت تاريخي نركز فيه على الجوهرية للأمن الاستراتيجي للدولة".



وتحت قيادة بودانوف، نفذت الاستخبارات العسكرية حملة مكثفة بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، استهدفت منشآت عسكرية ومواقع إنتاج سلاح وبنى تحتية للطاقة مثل مصافي . (العربية)

