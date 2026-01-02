من 8 دول عربية وإسلامية.. دعوة لإسرائيل لرفع قيود المساعدات عن غزة فوراً

دعا وزراء خارجية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر إلى رفع القيود المفروضة على دخول وتوزيع الإمدادات الأساسية إلى " " بشكل فوري.



وفي بيان مشترك نقلته " السعودية"، طالب الوزراء بضمان عمل "وكالات " و"المنظمات الدولية غير الحكومية" دون عوائق، محذرين من أن أي عرقلة لعملها "أمر غير مقبول".



وأعرب البيان عن "قلق بالغ" من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مع الإشارة إلى أن الظروف الجوية القاسية من أمطار غزيرة وعواصف فاقمت الأزمة وكشفت هشاشة نحو "1.9 مليون" شخص، كثير منهم نازحون ويعيشون في ملاجئ غير ملائمة وسط استمرار نقص المساعدات.



كما دعا الوزراء إلى الضغط على إسرائيل بصفتها "القوة المحتلة" للسماح بالدخول الكامل والفوري للمساعدات الإنسانية، بما يشمل مواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه والوقود، إضافة إلى فتح "معبر رفح" في الاتجاهين.

