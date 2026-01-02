تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من 8 دول عربية وإسلامية.. دعوة لإسرائيل لرفع قيود المساعدات عن غزة فوراً

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1462901-639029725457676087.png
Doc-P-1462901-639029725457676087.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول وتوزيع الإمدادات الأساسية إلى "قطاع غزة" بشكل فوري.

وفي بيان مشترك نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، طالب الوزراء بضمان عمل "وكالات الأمم المتحدة" و"المنظمات الدولية غير الحكومية" دون عوائق، محذرين من أن أي عرقلة لعملها "أمر غير مقبول".

وأعرب البيان عن "قلق بالغ" من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مع الإشارة إلى أن الظروف الجوية القاسية من أمطار غزيرة وعواصف فاقمت الأزمة وكشفت هشاشة نحو "1.9 مليون" شخص، كثير منهم نازحون ويعيشون في ملاجئ غير ملائمة وسط استمرار نقص المساعدات.

كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل بصفتها "القوة المحتلة" للسماح بالدخول الكامل والفوري للمساعدات الإنسانية، بما يشمل مواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه والوقود، إضافة إلى فتح "معبر رفح" في الاتجاهين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البريطانية: يجب فتح جميع طرق إيصال المساعدات إلى غزة ورفع القيود المفروضة عليها فورا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان 8 دول عربية وإسلامية: قلقون إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: بيان لـ7 دول عربية وإسلامية يدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

الإمارات

السعودية

قطاع غزة

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24