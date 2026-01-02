ليلة رأس السنة... تحرّش جماعيّ بفتاة في العراق وتوقيف 17 شخصاً

بعد انتشار فيديو لتحرّش جماعي بفتاة على كورنيش البصرة في ، ليلة رأس السنة، أعلن محافظ المدينة عن اعتقال 17 شخصاً.



وقال العيداني إنّ " تحركت فور وقوع الحادثة، وتمكنت بعد المتابعة والتحقيق من تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم".

وأكّد أنّ "الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقّ الموقوفين وفقاً للقانون". (روسيا اليوم)