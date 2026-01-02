تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال ليلة رأس السنة.. اشتعال أكثر من 1000 سيارة في دولة أوروبية

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1462905-639029731712293936.png
Doc-P-1462905-639029731712293936.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "وزارة الداخلية" الفرنسية حصيلتها الأمنية لليلة "31 كانون الأول"، مشيرة إلى أن الاحتفالات اتسمت عموماً بـ"أعمال عنف محدودة"، وفق ما أوردته صحيفة "لوفيغارو".

وبحسب بيان الوزارة، جرى "توقيف نحو 505 أشخاص" و"وضع 403 منهم رهن الحجز الاحتياطي"، مع التأكيد أن "الليلة كانت أكثر هدوءاً من العام الماضي". وفي 2024 سُجل "420 توقيفاً" و"310 حالات حجز احتياطي".
أعمال عنف في <a class='entities-links' href='/entity/1431365573/باريس/ar/1?utm_term=PublicFigures-باريس&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-باريس&id=90590&catid=0&pagetype=PublicFigures'>باريس</a> ليلة رأس السنة

في المقابل، ارتفع عدد السيارات المُحرقة إلى "1,173 مركبة" في 2025 مقابل "984" في 2024، فيما قالت الداخلية إن ولاة المناطق أفادوا بأن الأجواء كانت "أقل توتراً" في الأحياء مقارنة بالعام الماضي، مع "تراجع" في استهداف قوات الأمن، رغم إبلاغ مصادر شرطية عن إطلاق "قذائف ألعاب نارية" على الشرطة في مدن بينها "نيس" و"ليون" و"ستراسبورغ" و"رين".

وأُعلن نشر نحو "90 ألف" عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الليلة، بينهم "10 آلاف" في "باريس" وضواحيها القريبة، وهو العدد نفسه المعتمد في 2024.
أعمال عنف في باريس ليلة رأس السنة

وفي "باريس"، أعلن الادعاء العام وضع "125" شخصاً رهن الحجز الاحتياطي، تتراوح أعمارهم بين "17 و53 عاماً"، وبينهم "امرأة واحدة" و"15 قاصراً". وسُجلت "75" حالة توقيف قبل منتصف الليل، بينما حصلت التوقيفات الأخرى بشكل أساسي قرابة الساعة "الثانية فجراً". وأوضح الادعاء العام أن من بين الموقوفين "33" بتهمة العنف المتعمد، و"15" بتهمة المشاركة في تجمع بغرض ارتكاب أعمال عنف أو تخريب، و"10" بتهمة حيازة مواد ذات تأثير نفسي ولا سيما "عبوات أكسيد النيتروز"، و"ثمانية" بتهمة تعاطي المخدرات.

وكان وزير الداخلية "لوران نونيز" قد شدد الأربعاء على أنه "لن يتم التسامح" مع أي تجاوزات خلال الاحتفالات، متعهداً بـ"توقيفات فورية ومنهجية" عند وقوع اضطرابات، فيما دعا وزير العدل "جيرالد دارمانان" في تعميم وُجه الثلاثاء إلى المدعين العامين إلى "أقصى درجات الحزم"، مع المطالبة بعقوبات سجن نافذ عند الاعتداء على قوات الأمن وكذلك "ضد النساء والأطفال". (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يتوعّد مَن يطلق النار ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يهنّئ الاجهزة العسكرية والأمنية والهيئات الاسعافية لنجاح الاجراءات والتدابير ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: الشكر لقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة في حفظ الأمن ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

جيرالد دارمانان

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

قوات الأمن

ستراسبورغ

الفرنسية

دارمانان

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24