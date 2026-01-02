تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
-2
o
بعلبك
0
o
بشري
5
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انفجارات تهز سيئون جنوب اليمن.. والغارات السعودية تتوسع!
Lebanon 24
02-01-2026
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
دوّت انفجارات قوية في مدينة سيئون جنوبي اليمن، مساء الجمعة، إثر استهداف مطارها الدولي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جنوبية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن
الغارات
الجوية
السعودية
اتسعت لتطال منشآت مدنية وسيادية في وادي
حضرموت
.
وأشارت إلى "مقتل أسرة كاملة من آل العمودي مكونة من 7 أفراد، نتيجة قصف
سعودي
استهدف منزلهم في وادي حضرموت".
كما أكد الناطق باسم
المجلس الانتقالي الجنوبي
أنور التميمي، يوم الجمعة، مقتل وإصابة 7 من مقاتلي المجلس، من جراء قصف سعودي استهدف معسكرا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وأكد التميمي أن قوات
المجلس الانتقالي
الجنوبي تصدت للهجوم الأول عليها، إلا أن تدخل الطيران السعودي، وفق قوله، غير مسار المواجهات.
وأردف قائلا: "لا خيار أمامنا سوى المواجهة". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصوات انفجارات قوية تهز الجنوب.. هذا مصدرها
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تهز الجنوب.. هذا مصدرها
03/01/2026 02:45:52
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع نظيره السعودي نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات في جنوب اليمن مؤكداً ضرورة وحدة اليمن وتنفيذ خارطة الطريق
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع نظيره السعودي نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات في جنوب اليمن مؤكداً ضرورة وحدة اليمن وتنفيذ خارطة الطريق
03/01/2026 02:45:52
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لوادي وصحراء حضرموت: غارات سعودية تستهدف الجنوب
Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لوادي وصحراء حضرموت: غارات سعودية تستهدف الجنوب
03/01/2026 02:45:52
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي في اليمن: السعودية بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار
Lebanon 24
السفير السعودي في اليمن: السعودية بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار
03/01/2026 02:45:52
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الانتقالي الجنوبي
المجلس الانتقالي
نور التميمي
جنوب اليمن
سكاي نيوز
سكاي نيو
باسم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوتيريش قَلِق بعد قرار إسرائيل تعليق عمل منظّمات دولية غير حكومية في غزة
Lebanon 24
غوتيريش قَلِق بعد قرار إسرائيل تعليق عمل منظّمات دولية غير حكومية في غزة
18:39 | 2026-01-02
02/01/2026 06:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو: فنزويلا جاهزة لمحادثات جدية واستثمارات نفطية مع أميركا
Lebanon 24
مادورو: فنزويلا جاهزة لمحادثات جدية واستثمارات نفطية مع أميركا
16:48 | 2026-01-02
02/01/2026 04:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كمبوديا تتهم تايلاند بالسيطرة على قرية حدودية متنازع عليها
Lebanon 24
كمبوديا تتهم تايلاند بالسيطرة على قرية حدودية متنازع عليها
16:30 | 2026-01-02
02/01/2026 04:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل عند معبر رفح
Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل عند معبر رفح
16:19 | 2026-01-02
02/01/2026 04:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنهي مهامها في اليمن بعد تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي
Lebanon 24
الإمارات تنهي مهامها في اليمن بعد تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي
16:02 | 2026-01-02
02/01/2026 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:54 | 2026-01-02
02/01/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو رأس السنة.. هذا ما فعله الأمن بـ "الراقص"!
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو رأس السنة.. هذا ما فعله الأمن بـ "الراقص"!
11:19 | 2026-01-02
02/01/2026 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "لحلوح" في بيروت
Lebanon 24
توقيف "لحلوح" في بيروت
05:50 | 2026-01-02
02/01/2026 05:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:39 | 2026-01-02
غوتيريش قَلِق بعد قرار إسرائيل تعليق عمل منظّمات دولية غير حكومية في غزة
16:48 | 2026-01-02
مادورو: فنزويلا جاهزة لمحادثات جدية واستثمارات نفطية مع أميركا
16:30 | 2026-01-02
كمبوديا تتهم تايلاند بالسيطرة على قرية حدودية متنازع عليها
16:19 | 2026-01-02
هذا ما تخطط له إسرائيل عند معبر رفح
16:02 | 2026-01-02
الإمارات تنهي مهامها في اليمن بعد تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي
16:00 | 2026-01-02
شرخ في جدار الدعم.. إدارة واشنطن المتناقضة تترك أوكرانيا في "مهب الريح"
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 02:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24