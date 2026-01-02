انفجارات تهز سيئون جنوب اليمن.. والغارات السعودية تتوسع!

دوّت انفجارات قوية في مدينة سيئون جنوبي اليمن، مساء الجمعة، إثر استهداف مطارها الدولي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جنوبية.





وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الجوية اتسعت لتطال منشآت مدنية وسيادية في وادي .





وأشارت إلى "مقتل أسرة كاملة من آل العمودي مكونة من 7 أفراد، نتيجة قصف استهدف منزلهم في وادي حضرموت".





كما أكد الناطق باسم أنور التميمي، يوم الجمعة، مقتل وإصابة 7 من مقاتلي المجلس، من جراء قصف سعودي استهدف معسكرا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.





وأكد التميمي أن قوات الجنوبي تصدت للهجوم الأول عليها، إلا أن تدخل الطيران السعودي، وفق قوله، غير مسار المواجهات.





وأردف قائلا: "لا خيار أمامنا سوى المواجهة". (سكاي نيوز)

