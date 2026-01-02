خلافات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي

أفادت مصادر لـ"العربية/الحدث" بوجود خلاف شديد بين قيادات ورئيسه ، على خلفية توجيهات وُصفت بالتصعيدية والمتهورة.



وبحسب المصادر، فإن الخلافات تفجّرت بعد تلقي توجيهاً تصعيدياً من .



وأضافت المصادر أن الزبيدي لا يستطيع رفض هذه التوجيهات، في ظل حمله الجنسية ووجود أفراد من أسرته في .



بدوره دعا عيدروس الزبيدي لرعاية الحوار بين كافة الأطراف في والجنوب.



كما دعا رئيس الجنوبي كافة المكونات السياسية للدخول في حوار لمناقشة المرحلة المقبلة.



