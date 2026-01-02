تعزيزات عسكرية ووضع أمني حاسم في حضرموت استعدادًا لاستلام المعسكرات

وثقت مشاهد مصورة، اليوم الجمعة، انتشار قوات "درع الوطن" في معسكر الخشعة بمحافظة .



فيما أكد الخنبشي في وقت سابق اليوم أن قوات درع الوطن سيطرت على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة الواقعة بمديرية حورة، أكبر في المحافظة الشرقية الجنوبية.



كما أوضح في بيان، أن القوات تتحرك الآن باتجاه مدينة سيئون التي تقع في منتصف وادي حضرموت، على بعد 360 كيلومتراً تقريباً عن عاصمة المحافظة ومركزها مدينة المكلا.



وأضاف أن "جيوباً من ظهرت في معسكر اللواء 37 وتم التعامل معها".



كذلك، أكد الخنبشي، أن قوات من حلف قبائل حضرموت تسيطر وتؤمن معسكري نحب والعليب، كما أشار إلى سيطرتهم على ثمود وعقبة عصم.



وأردف أن قبائل حضرموت تسيطر على قيادة الأولى في سيئون وتستعد لاستقبال قوات "درع الوطن".



كما وثقت مشاهد احتفالات وألعاب نارية في سيئون بعد دخول قبائل حضرموت إلى المدينة.



كذلك، بينت صور تعزيزات لقوات "درع الوطن" تتجه لمنطقة القطن غرب سيئون.



في المقابل، أظهرت مقاطع فيديو عملية انسحاب قوات الانتقالي من نقاط عسكرية بمديرية رخية قرب .



أتى ذلك، بعدما أعلن الخنبشي انطلاق عملية "استلام المعسكرات" في المحافظة، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على السلم، ولا تندرج ضمن أي عمل هجومي". وأكد أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم.



كما شدد على أنها ليست إعلان حرب، ولا خطوة تصعيدية، بل إجراء مسؤولا يهدف إلى تحييد السلاح، ومنع استخدام المعسكرات لتهديد أمن المحافظة واستقرارها. وأوضح أن حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب قرارات حاسمة لحماية المواطنين وصون الأمن، والحفاظ على . (سكاي نيوز)

Advertisement