تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تعزيزات عسكرية ووضع أمني حاسم في حضرموت استعدادًا لاستلام المعسكرات

Lebanon 24
02-01-2026 | 13:05
A-
A+

Doc-P-1462957-639029813125394033.jpg
Doc-P-1462957-639029813125394033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وثقت مشاهد مصورة، اليوم الجمعة، انتشار قوات "درع الوطن" في معسكر الخشعة بمحافظة حضرموت جنوب اليمن.

فيما أكد الخنبشي في وقت سابق اليوم أن قوات درع الوطن سيطرت على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة الواقعة بمديرية حورة، أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة الشرقية الجنوبية.

كما أوضح في بيان، أن القوات تتحرك الآن باتجاه مدينة سيئون التي تقع في منتصف وادي حضرموت، على بعد 360 كيلومتراً تقريباً عن عاصمة المحافظة ومركزها مدينة المكلا.

وأضاف أن "جيوباً من المقاومة ظهرت في معسكر اللواء 37 وتم التعامل معها".

كذلك، أكد الخنبشي، أن قوات من حلف قبائل حضرموت تسيطر وتؤمن معسكري نحب والعليب، كما أشار إلى سيطرتهم على ثمود وعقبة عصم.

وأردف أن قبائل حضرموت تسيطر على قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون وتستعد لاستقبال قوات "درع الوطن".

كما وثقت مشاهد احتفالات وألعاب نارية في سيئون بعد دخول قبائل حضرموت إلى المدينة.

كذلك، بينت صور تعزيزات لقوات "درع الوطن" تتجه لمنطقة القطن غرب سيئون.

في المقابل، أظهرت مقاطع فيديو عملية انسحاب قوات الانتقالي من نقاط عسكرية بمديرية رخية قرب شبوة اليمنية.

أتى ذلك، بعدما أعلن الخنبشي انطلاق عملية "استلام المعسكرات" في المحافظة، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على السلم، ولا تندرج ضمن أي عمل هجومي". وأكد أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم.

كما شدد على أنها ليست إعلان حرب، ولا خطوة تصعيدية، بل إجراء مسؤولا يهدف إلى تحييد السلاح، ومنع استخدام المعسكرات لتهديد أمن المحافظة واستقرارها. وأوضح أن حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب قرارات حاسمة لحماية المواطنين وصون الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حلف قبائل حضرموت: عملية استلام المعسكرات يقودها أبناء حضرموت بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات درع الوطن بقيادة محافظ حضرموت تتقدم لاستلام المعسكرات سلميا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حضرموت: سنقوم بعملية منظمة محدودة الأهداف باسم "عملية استلام المعسكرات"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حضرموت: نطلق عملية سياسية لتسلم المعسكرات العسكرية في حضرموت بشكل سلمي ومنظم
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة العسكرية

محافظة الشرقية

مؤسسات الدولة

قاعدة عسكرية

جنوب اليمن

سكاي نيوز

سكاي نيو

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:48 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24