أكد مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية حكمت حاجييف أن أذربيجان وأرمينيا تعملان بشكل مكثف على تعزيز السلام في جنوب القوقاز.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حاجييف لصحيفة " تايمز" ، حيث أشاد خلالها بموقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، ، وقال: ""أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي التزامًا بأجندة السلام في أذربيجان. ويستحق رد ترامب الفوري على هذه الأجندة كل الثناء... ويعمل البلدان - أذربيجان وأرمينيا - بجدٍّ لتعزيز السلام. مع ذلك، يسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى سنّ تشريعات غير ضرورية تمامًا تُرسّخ التمييز".



وانتقد المسؤول الأذربيجاني بشدة سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، مؤكدًا: "تتناقض العلاقات الأمريكية الأذربيجانية، التي شهدت تحسّنًا ملحوظًا خلال رئاسة دونالد ترامب، تناقضًا صارخًا مع نهج الإدارة السابقة. وللأسف، ساد سوء فهم كبير من قبل إدارة بايدن-بلينكن، ما ألحق ضررًا بالغًا بالعلاقات".



وتطرق حاجييف إلى جهود باكو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع يريفان، مشيرًا إلى تصدير منتجات إلى أرمينيا وتهيئة الظروف لعبور الحبوب إليها، واصفًا هذه الخطوات كالآتي: "قد يبدو هذا الأمر رمزياً، ولكن وراء الرمزية، توجد فروق جيوسياسية بالغة الأهمية. فنحن نبني السلام ليس فقط مع الحكومة الأرمينية، بل أيضاً مع الشعب الأرميني... ولدينا أقوى بأجندة السلام الخاصة بنا، ونرى الدعم الكامل من إدارة ترامب"،. (روسيا اليوم)

