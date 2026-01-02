المعارضة في إفريقيا الوسطى تتحدى نتائج الانتخابات وتعلن الانتصار

أعلن أنيسيه دولوغيليه، أبرز قادة في إفريقيا الوسطى، الجمعة، فوزه في الانتخابات الرئاسية في البلاد، منددا بما اعتبرها مخالفات جسيمة شابت هذا الاستحقاق، بحسب "فرانس برس".وبعد حصوله على المركز الثاني خلف فوستان أركانج في انتخابات عامي 2016 و2021 واللتين شابتهما شبهات بالتزوير، شدد دولوغيليه على أنه حرم الرئيس الحالي من ولاية ثالثة كان متوقعا حصوله عليها على نطاق واسع إثر انتخابات 28 كانون الأول.وقال زعيم المعارضة في مؤتمر صحافي إن الحزب الحاكم، "حركة القلوب المتحدة" الذي ينتمي إليه تواديرا، شهد "انهيارا بنسبة التأييد في 17 من أصل 20 محافظة"، كما سجل تراجعا واضحا في العاصمة بانغي. وأضاف: "هذا يعني أنني فزت في هذه الانتخابات".ومن المتوقع صدور النتائج الأولية في الخامس من كانون الثاني للانتخابات الرئاسية التي أدلى فيها الناخبون في هذه المستعمرة السابقة غير المستقرة بأصواتهم أيضا لاختيار أعضاء المجالس التشريعية الوطنية والبلدية والمحلية. (ارم نيوز)