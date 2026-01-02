تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المعارضة في إفريقيا الوسطى تتحدى نتائج الانتخابات وتعلن الانتصار

Lebanon 24
02-01-2026 | 14:35
أعلن أنيسيه جورج دولوغيليه، أبرز قادة المعارضة في إفريقيا الوسطى، الجمعة، فوزه في الانتخابات الرئاسية في البلاد، منددا بما اعتبرها مخالفات جسيمة شابت هذا الاستحقاق، بحسب "فرانس برس".

وبعد حصوله على المركز الثاني خلف فوستان أركانج تواديرا في انتخابات عامي 2016 و2021 واللتين شابتهما شبهات بالتزوير، شدد دولوغيليه على أنه حرم الرئيس الحالي من ولاية ثالثة كان متوقعا حصوله عليها على نطاق واسع إثر انتخابات 28 كانون الأول. 


وقال زعيم المعارضة في مؤتمر صحافي إن الحزب الحاكم، "حركة القلوب المتحدة" الذي ينتمي إليه تواديرا، شهد "انهيارا بنسبة التأييد في 17 من أصل 20 محافظة"، كما سجل تراجعا واضحا في العاصمة بانغي. وأضاف: "هذا يعني أنني فزت في هذه الانتخابات". 

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية في الخامس من كانون الثاني للانتخابات الرئاسية التي أدلى فيها الناخبون في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة غير المستقرة بأصواتهم أيضا لاختيار أعضاء المجالس التشريعية الوطنية والبلدية والمحلية. (ارم نيوز)
 
