الإمارات تنهي مهامها في اليمن بعد تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية
الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من اليمن، وذلك تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهامها.
وأضافت في بيان، أن العودة أتت بما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
جاء هذا بعدما أعلن رشاد العليمي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
اليمني حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، كما دعا القوات الإماراتية لمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، وذلك على إثر التصعيد العسكري الذي قام به المجلس الانتقالي
الجنوبي في حضرموت
، والمهرة.
كما شدد العليمي الأسبوع الماضي، على تنفيذ القرارات السيادية الأخيرة التي اتخذها، محذراً من محاولة الالتفاف عليها، أو عرقلتها.
يذكر أن مصدراً في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية
كان أفاد الجمعة، بأن رئيس مجلس القيادة
الرئاسي، رشاد العليمي، يتابع تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وسير تنفيذ عملية استعادة المعسكرات ضمن القرارات السيادية، وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
وأوضح المصدر أن الرئيس اطّلع من محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي والقيادات المعنية على مجريات العملية والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها بما يحفظ الأمن والاستقرار ويمنع الفوضى أو الإضرار بمصالح المواطنين. (الحدث)