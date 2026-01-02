مادورو: فنزويلا جاهزة لمحادثات جدية واستثمارات نفطية مع أميركا

قال ، في مقابلة بمناسبة حلول العام الجديد، إن بلاده مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأميركية في قطاع ، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وإجراء محادثات جدية مع .





وأضاف في المقابلة، التي نُشرت في الأصل في صحيفة "‍لا جورنادا" المكسيكية، وبثها التلفزيون ⁠الحكومي في أول أيام العام الجديد: "يجب أن نبدأ بالتحدث بجدية، استناداً إلى الحقائق".





وتابع : "إذا كانوا يريدون التحدث بجدية عن اتفاق لمحاربة تهريب المخدرات، فنحن مستعدون، وإذا كانوا يريدون نفط ، فإن فنزويلا مستعدة لقبول استثمارات أميركية، مثل استثمارات ، متى وأين وكيف يريدون القيام بها".





وقال مادورو إن الضغط هو محاولة ⁠للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة لفنزويلا.





وأضاف في المقابلة"ما هو هدف ‍الولايات المتحدة؟ لقد قالوها.. الاستيلاء على كل ‌النفط الفنزويلي والذهب، والمعادن الأرضية النادرة".





وقال ‍هذا الأسبوع إن القوات الأميركية ضربت ‍رصيفاً في فنزويلا يستخدم لتحميل المخدرات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن موقعه. ولم يؤكد مادورو الهجوم في المقابلة، لكنه قال إنه قد ‌يناقش القضية في الأيام المقبلة.





وقال مادورو: "ما يمكنني قوله هو أن نظامنا الدفاعي الوطني، الذي يجمع بين ⁠القوات الشعبية والعسكرية والشرطة، ضمن وسيضمن سلامة أراضي فنزويلا والسلام فيها".

