تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مادورو: فنزويلا جاهزة لمحادثات جدية واستثمارات نفطية مع أميركا

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1463024-639029948367916052.jpg
Doc-P-1463024-639029948367916052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مقابلة بمناسبة حلول العام الجديد، إن بلاده مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وإجراء محادثات جدية مع الولايات المتحدة.


وأضاف في المقابلة، التي نُشرت في الأصل في صحيفة "‍لا جورنادا" المكسيكية، وبثها التلفزيون ⁠الحكومي الفنزويلي في أول أيام العام الجديد: "يجب أن نبدأ بالتحدث بجدية، استناداً إلى الحقائق".


وتابع مادورو: "إذا كانوا يريدون التحدث بجدية عن اتفاق لمحاربة تهريب المخدرات، فنحن مستعدون، وإذا كانوا يريدون نفط فنزويلا، فإن فنزويلا مستعدة لقبول استثمارات أميركية، مثل استثمارات شركة شيفرون، متى وأين وكيف يريدون القيام بها".


وقال مادورو إن الضغط هو محاولة ⁠للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة لفنزويلا.


وأضاف في المقابلة"ما هو هدف ‍الولايات المتحدة؟ لقد قالوها.. الاستيلاء على كل ‌النفط الفنزويلي والذهب، والمعادن الأرضية النادرة".


وقال ترامب ‍هذا الأسبوع إن القوات الأميركية ضربت ‍رصيفاً في فنزويلا يستخدم لتحميل المخدرات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن موقعه. ولم يؤكد مادورو الهجوم في المقابلة، لكنه قال إنه قد ‌يناقش القضية في الأيام المقبلة.


وقال مادورو: "ما يمكنني قوله هو أن نظامنا الدفاعي الوطني، الذي يجمع بين ⁠القوات الشعبية والعسكرية والشرطة، ضمن وسيضمن سلامة أراضي فنزويلا والسلام فيها". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: دعوات أميركا والأوروبيين لنا إلى التفاوض منافقة وغير جدية وتتعارض مع سلوكهم
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: التصعيد ضد فنزويلا لا يتعلّق بمادورو بل بالنفط الذي يريدونه والذهب والمعادن النادرة والثروة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب أميركا في الأمن: سنفرض أقصى العقوبات على فنزويلا لحرمان مادورو من الموارد
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

التلفزيون الحكومي

الولايات المتحدة

شركة شيفرون

الفنزويلي

فنزويلا

المعادن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:39 | 2026-01-02
Lebanon24
16:30 | 2026-01-02
Lebanon24
16:19 | 2026-01-02
Lebanon24
16:02 | 2026-01-02
Lebanon24
16:00 | 2026-01-02
Lebanon24
15:07 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24