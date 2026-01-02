تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عمره 34 عاما فقط.. زيلينسكي يعرض منصب وزير الدفاع على هذه الشخصية

Lebanon 24
02-01-2026 | 23:15
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه إجراء تغيير على رأس وزارة الدفاع، مشيرا إلى انه أنه عرض المنصب على وزير التحول الرقمي الحالي ميخايلو فيدوروف، البالغ من العمر 34 عاما.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي الذي بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قررت تغيير هيكل وزارة الدفاع الأوكرانية، وقد عرضت على ميخايلو فيدوروف أن يتولى منصب وزير الدفاع".

وأضاف أن فيدوروف "منخرط بشكل كبير في القضايا المتعلقة بالطائرات المسيّرة، ويعمل بفعالية عالية على رقمنة الخدمات والعمليات العامة".

ولم يوضح الرئيس الأوكراني أسباب قراره استبدال وزير الدفاع الحالي دينيس شميغال، وهو رئيس وزراء سابق تولى حقيبة الدفاع في يوليو 2025، أي قبل أقل من عام.

ويشغل فيدوروف منصب وزير التحول الرقمي منذ عام 2019، ويُعد من الوجوه الشابة في الحكومة الأوكرانية، ومن الأسماء غير المعروفة على نطاق واسع لدى الرأي العام، كما يُنظر إليه كوافد جديد نسبيا إلى المشهد السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن زيلينسكي تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف مديرا لمكتب الرئاسة، وهو منصب بالغ الأهمية في هرم السلطة.
 
