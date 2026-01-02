عمره 34 عاما فقط.. زيلينسكي يعرض منصب وزير الدفاع على هذه الشخصية

أكد الرئيس الأوكراني عزمه إجراء تغيير على رأس ، مشيرا إلى انه أنه عرض المنصب على وزير التحول الرقمي الحالي ميخايلو فيدوروف، البالغ من العمر 34 عاما.وقال ، في خطابه اليومي الذي بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قررت تغيير هيكل ، وقد عرضت على ميخايلو فيدوروف أن يتولى منصب ".وأضاف أن فيدوروف "منخرط بشكل كبير في المتعلقة بالطائرات المسيّرة، ويعمل بفعالية عالية على رقمنة الخدمات والعمليات العامة".ولم يوضح الرئيس الأوكراني أسباب قراره استبدال وزير الدفاع الحالي ، وهو رئيس وزراء سابق تولى حقيبة الدفاع في يوليو 2025، أي قبل أقل من عام.ويشغل فيدوروف منصب وزير التحول الرقمي منذ عام 2019، ويُعد من في الحكومة ، ومن الأسماء غير المعروفة على نطاق واسع لدى الرأي العام، كما يُنظر إليه كوافد جديد نسبيا إلى المشهد السياسي.وفي سياق متصل، أعلن زيلينسكي تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مديرا لمكتب الرئاسة، وهو منصب بالغ الأهمية في هرم السلطة.