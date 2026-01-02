تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هذه حصيلة وفيات حوادث الطيران عالميا في الـ 2025

Lebanon 24
02-01-2026 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1463066-639030181718001083.jpg
Doc-P-1463066-639030181718001083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت بيانات نشرت أمس الجمعة ان 418 شخصا لقوا حتفهم العام الماضي في حوادث للطيران المدني حول العالم. 

وتُظهر الأرقام الصادرة عن شبكة سلامة الطيران (هو موقع يتتبع ويرصد حوادث الطيران ووقائع اختطاف الطائرات)، نقلها الاتحاد الألماني للطيران (بي دي إل)، أن الضحايا شملوا 352 راكبا، و33 من أفراد الأطقم، و33 شخصا على الأرض. وفي عام 2024، بلغ عدد القتلى 334 شخصا بعد زيادة حادة.

وعلى الرغم من الزيادة قصيرة الأجل في عدد الضحايا، يشير الاتحاد الألماني للطيران إلى أن عدد ضحايا الحوادث بالنسبة لعدد الركاب، في مقارنة طويلة الأجل ، يواصل اتجاهه نحو الانخفاض.

وكان الاحتمال الإحصائي للوفاة في حادث تحطم طائرة خلال العام الماضي يتمثل فى حالة وفاة واحدة من بين كل 11.4 مليون شخصا. بينما في سبعينيات القرن الماضي، كان الخطر أعلى بكثير، حيث بلغ وفاة واحدة من 264 ألف شخص.

وفي سنوات متفرقة ، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم في حوادث تحطم طائرات، رغم أن أحجام حركة الطيران نذاك كانت أقل بكثير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المئات خسروا حياتهم... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات الانقاذ مستمرة.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في جنوب شرق آسيا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
2025 سنة الاختبار العالمي.. مَنْ نجح ومَنْ فشل؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: هذه حصيلة الغارة الإسرائيليّة على أنصار
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الاتحاد الألماني

حركة الطيران

فيات

حجام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03
Lebanon24
05:00 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24