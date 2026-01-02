تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هذه حصيلة وفيات حوادث الطيران عالميا في الـ 2025
Lebanon 24
02-01-2026
|
23:19
كشفت بيانات نشرت أمس الجمعة ان 418 شخصا لقوا حتفهم العام الماضي في حوادث للطيران المدني حول العالم.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن شبكة سلامة الطيران (هو موقع يتتبع ويرصد حوادث الطيران ووقائع اختطاف الطائرات)، نقلها
الاتحاد الألماني
للطيران (بي دي إل)، أن الضحايا شملوا 352 راكبا، و33 من أفراد الأطقم، و33 شخصا على الأرض. وفي عام 2024، بلغ عدد القتلى 334 شخصا بعد زيادة حادة.
وعلى الرغم من الزيادة قصيرة الأجل في عدد الضحايا، يشير الاتحاد الألماني للطيران إلى أن عدد ضحايا الحوادث بالنسبة لعدد الركاب، في مقارنة طويلة الأجل ، يواصل اتجاهه نحو الانخفاض.
وكان الاحتمال الإحصائي للوفاة في حادث تحطم طائرة خلال العام الماضي يتمثل فى حالة وفاة واحدة من بين كل 11.4 مليون شخصا. بينما في سبعينيات القرن الماضي، كان الخطر أعلى بكثير، حيث بلغ وفاة واحدة من 264 ألف شخص.
وفي سنوات متفرقة ، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم في حوادث تحطم طائرات، رغم أن أحجام
حركة الطيران
نذاك كانت أقل بكثير.
