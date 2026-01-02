الاحتجاجات تتوسع في إيران.. الإيرانيون يطالبون بإسقاط النظام وحرق للعلم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، ورد إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، أن محتجين في منطقة كوهردشت بمدينة كرج، غربي #إيران، مساء الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، رددوا شعارات مؤيدة لبهلوي، بالتزامن مع إضرام النار في علم النظام الإيراني. pic.twitter.com/gnwulezBNR — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 2, 2026

وأظهر مقطع فيديو آخر، أن محتجين في مدينة ورزنه بمحافظة أصفهان، وسط إيران، أسقطوا لافتة تابعة لقاعدة "الباسيج" في المدينة وداسوا عليها بالأقدام، مساء الجمعة.

أظهر مقطع فيديو، ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، أن محتجين في مدينة ورزنه بمحافظة أصفهان، وسط #إيران، أسقطوا لافتة تابعة لقاعدة "الباسيج" في المدينة وداسوا عليها بالأقدام، مساء الجمعة 2 يناير (كانون الثاني). pic.twitter.com/1rNqowAV8C — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 2, 2026 كمت تُظهر مقاطع فيديو، أن المحتجين في مدينة مشهد، شمال شرق إيران، رددوا شعار "الموت للديكتاتور"، خلال تجمعات ليلية، مساء الجمعة 2. تُظهر مقاطع فيديو، وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المحتجين في مدينة مشهد، شمال شرق #إيران، رددوا شعار "الموت للديكتاتور"، خلال تجمعات ليلية، مساء الجمعة 2 يناير (كانون الثاني). pic.twitter.com/mIYSQ7w2FF — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 2, 2026



وأضاف عراقجي: "قواتنا المسلحة تعرف تمامًا أين يجب أن توجّه ضرباتها في حال انتهاك سيادة إيران". وكان قد كتب الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، ردًا على دعم الرئيس للاحتجاجات وتهديده لمسؤولي النظام: "رسالة ترامب على الأرجح متأثرة بأشخاص يخشون الدبلوماسية أو يعتقدون خطأً أنها غير ضرورية، وهذه الرسالة غير مسؤولة وخطيرة للغاية".وأضاف عراقجي: "قواتنا المسلحة تعرف تمامًا أين يجب أن توجّه ضرباتها في حال انتهاك سيادة إيران".

بالتوازي، كتب عضو الكونغرس الأميركي، كارلوس خيمينيز، على منصة "إكس"، دعمًا للاحتجاجات الشعبية الإيراني: "الحرية للنساء والرجال الشجعان في إيران، يجب أن تُلقى هذه الديكتاتورية الشريرة في مزبلة التاريخ".



وفي سادس يوم من الاحتجاجات الواسعة، ردّد محتجون في مدينة زاهدان شعارات، من بينها "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"يا إيراني اصرخ، طالب بحقك".



كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه إذا أقدم النظام الإيراني على "إطلاق النار ضد المتظاهرين السلميين وقتلهم بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإنقاذ الشعب.

بدوره، أشار مفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها إيران لليوم السادس على التوالي، قائلاً: "نراقب بقلق تطورات الاحتجاجات والتقارير الواردة بشأن أعمال العنف".



وأضاف: "نطالب السلطات باحترام حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".