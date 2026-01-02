تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
دعوة لتنسيق إقليمي بعد ضربات أميركية في الهادئ
كشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجمعة، عن مناطق يُحتمل وجود ناجين فيها من مراكب قصفتها
الولايات المتحدة
في
المحيط الهادئ
للاشتباه في تهريبها مخدرات.
وأشار بيترو إلى نقطة تقع جنوب ولاية "أواكساكا" المكسيكية وغرب "كوستاريكا" على خريطة نشرها عبر منصة "إكس"، من دون أن يحدد أي حادثة يقصد. وقال إن الموقع "يبدو أنه تحديدا المنطقة التي وقع فيها البحارة الذين قفزوا" من المراكب المقصوفة، مؤكدا مقتل 3 أشخاص في الهجوم.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل 3 "إرهابيي مخدرات" خلال عملية عسكرية ضد تهريب المخدرات كانوا على متن سفينة ضمن "قافلة"، وقالت إن "باقي إرهابيي المخدرات" تركوا المراكب الأخرى "من خلال القفز في البحر"، من دون تحديد مواقع الأحداث.
وبحسب بيترو، فإن البحرية الكولومبية "مستعدة للتعاون" لتحديد مكان أشخاص يُتوقع أنهم نجوا، داعيا "جميع حكومات المنطقة" للانضمام إلى هذا الجهد.
ويُعد بيترو من أبرز منتقدي الانتشار العسكري الأميركي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، الذي تقول
واشنطن
إنه يستهدف مكافحة تهريب المخدرات. ونفذت القوات الأميركية منذ أيلول الماضي أكثر من 30 ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد مراكب تشتبه بضلوعها في التهريب، ما أسفر عن مقتل نحو 110 أشخاص. كما أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مؤخرا تدمير رصيف يُستخدم لتهريب المخدرات في
فنزويلا
. (ارم)
