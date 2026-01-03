مؤتمر "القضية الجنوبية".. ترحيب سعودي ودعوة لمشاركة "فعالة"

رحبت يوم السبت بطلب ، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، عقد مؤتمر شامل لمناقشة "حلول عادلة" لقضية .



وقالت الخارجية السعودية في بيان على منصة "إكس" إن موقفها يستند إلى بيانات سابقة اعتبرت أن القضية "عادلة" ولها أبعاد "تاريخية واجتماعية"، وأن طريق معالجتها يكون عبر "الحوار" ضمن "حل سياسي شامل" في اليمن. ودعت "جميع الفصائل الجنوبية" إلى المشاركة "بفعالية" لصياغة إطار يعالج القضية الجنوبية و"التطلعات المشروعة للشعب الجنوبي".



ويأتي ذلك على وقع تصعيد في اليمن منذ الثلاثاء، بعد سيطرة قوات " " على محافظتي " " و"المهرة" مطلع كانون الأول، وهما محافظتان تتشاركان حدوداً مع السعودية. (الاناضول)

