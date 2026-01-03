مقتل شخصين أحدهما طفل.. هجوم روسي جديد على أوكرانيا

أكد مسؤولون أوكرانيون مقتل شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة نحو 28 آخرين في غارة روسية على مدينة خاركيف.



وتعرض مبنى سكني متعدد الطوابق للتدمير شبه الكامل في الهجوم الصاروخي المزدوج الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة، والذي وصفه الرئيس الأوكراني بأنه "شنيع".



في السياق، نفت التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم، مشيرة على تطبيق تيليغرام إلى أن الانفجار في الموقع كان ناجماً عن انفجار ذخيرة أوكرانية.



يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي من المقرر أن تستضيف فيه محادثات حاسمة في يوم السبت.



ويقول إنه من المتوقع حضور نحو 15 دولة للمحادثات، إلى جانب ممثلين عن وحلف شمال ، ووفد أميركي سينضم إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو. ويأتي ذلك قبل اجتماع قادة ما يُسمى بتحالف الراغبين في في 6 كانون الثاني.



