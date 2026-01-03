تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقتل شخصين أحدهما طفل.. هجوم روسي جديد على أوكرانيا

Lebanon 24
03-01-2026 | 00:59
Doc-P-1463094-639030241170772403.png
Doc-P-1463094-639030241170772403.png photos 0
أكد مسؤولون أوكرانيون مقتل شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة نحو 28 آخرين في غارة روسية على مدينة خاركيف.

وتعرض مبنى سكني متعدد الطوابق للتدمير شبه الكامل في الهجوم الصاروخي المزدوج الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة، والذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "شنيع".

في السياق، نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم، مشيرة على تطبيق تيليغرام إلى أن الانفجار في الموقع كان ناجماً عن انفجار ذخيرة أوكرانية.

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي من المقرر أن تستضيف فيه أوكرانيا محادثات حاسمة في كييف يوم السبت.

ويقول زيلينسكي إنه من المتوقع حضور نحو 15 دولة للمحادثات، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ووفد أميركي سينضم إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو. ويأتي ذلك قبل اجتماع قادة ما يُسمى بتحالف الراغبين في فرنسا في 6 كانون الثاني.
