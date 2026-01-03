تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مقتل شخصين أحدهما طفل.. هجوم روسي جديد على أوكرانيا
Lebanon 24
03-01-2026
|
00:59
أكد مسؤولون أوكرانيون مقتل شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وإصابة نحو 28 آخرين في غارة روسية على مدينة خاركيف.
وتعرض مبنى سكني متعدد الطوابق للتدمير شبه الكامل في الهجوم الصاروخي المزدوج الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة، والذي وصفه الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
بأنه "شنيع".
في السياق، نفت
وزارة الدفاع الروسية
التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم، مشيرة على تطبيق تيليغرام إلى أن الانفجار في الموقع كان ناجماً عن انفجار ذخيرة أوكرانية.
يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي من المقرر أن تستضيف فيه
أوكرانيا
محادثات حاسمة في
كييف
يوم السبت.
ويقول
زيلينسكي
إنه من المتوقع حضور نحو 15 دولة للمحادثات، إلى جانب ممثلين عن
الاتحاد الأوروبي
وحلف شمال
الأطلسي
، ووفد أميركي سينضم إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو. ويأتي ذلك قبل اجتماع قادة ما يُسمى بتحالف الراغبين في
فرنسا
في 6 كانون الثاني.
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف
Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف
03/01/2026 13:12:25
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا
03/01/2026 13:12:25
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة كييف: إصابة شخصين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية
Lebanon 24
عمدة كييف: إصابة شخصين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية
03/01/2026 13:12:25
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: مقتل مدني في هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف مقاطعة دنيبروبتروفسك
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: مقتل مدني في هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف مقاطعة دنيبروبتروفسك
03/01/2026 13:12:25
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
فولوديمير زيلينسكي
الاتحاد الأوروبي
حلف شمال الأطلسي
وزارة الدفاع
زيلينسكي
الأوروبي
اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة
Lebanon 24
اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة
06:10 | 2026-01-03
03/01/2026 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
06:01 | 2026-01-03
03/01/2026 06:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
Lebanon 24
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
05:45 | 2026-01-03
03/01/2026 05:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
Lebanon 24
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
05:20 | 2026-01-03
03/01/2026 05:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانفجارات التي هزّت كاراكاس.. المجال الجوي فوق فنزويلا يخلو من الطائرات
Lebanon 24
بعد الانفجارات التي هزّت كاراكاس.. المجال الجوي فوق فنزويلا يخلو من الطائرات
05:16 | 2026-01-03
03/01/2026 05:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
11:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
08:00 | 2026-01-02
02/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
10:00 | 2026-01-02
02/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
06:10 | 2026-01-03
اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة
06:01 | 2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
05:45 | 2026-01-03
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
05:20 | 2026-01-03
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
05:16 | 2026-01-03
بعد الانفجارات التي هزّت كاراكاس.. المجال الجوي فوق فنزويلا يخلو من الطائرات
05:00 | 2026-01-03
ضربات دقيقة وعشرات الأهداف... مرحلة جديدة في التعامل مع "داعش"
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 13:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
