شرق الكونغو.. "القوات الديمقراطية المتحالفة" تهاجم 3 قرى وتوقع قتلى

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً، بينهم جنديان، في هجوم نفذه عناصر "القوات المتحالفة" على ثلاث قرى في شرق " الديمقراطية"، وفق مصادر عسكرية ومحلية.



وبحسب المعطيات، شنت الجماعة المسلحة، التي تشكلت أساساً من متمردين أوغنديين سابقين وأعلنت ولاءها لتنظيم "داعش"، هجمات ليل الخميس-الجمعة على قرى "كاتانغا" و"ماينديلو" و"كيلونج" في منطقة "لوبيرو" مقاطعة "شمال كيفو".



وقال المسؤول المحلي ماكاير سيفيكونولا إن القرى، الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها "7 كيلومترات"، تعرضت لهجوم متزامن خلال "توغل" للمجموعة، مشيراً إلى أن إطلاق نار سُمع من الساعة "الثامنة" حتى "العاشرة" مساءً بالتوقيت المحلي، ما أثار "الذعر" بين السكان. وأضاف أن الحصيلة شملت "15 قتيلاً" و"13" منزلاً محترقاً.



، قال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الليفتانت مارك إيلونغو إن وحدات من "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" و"الجيش الأوغندي" تلاحق المهاجمين الذين بثوا الرعب بين السكان "الذين كانوا يحتفلون بالعام الجديد". (العين)





