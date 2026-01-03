في "المحيط الهادئ".. خفر السواحل الأميركي يعلق عملية البحث عن أشخاص في المياه

أعلن " الأميركي" يوم الجمعة تعليق عملية البحث عن أشخاص في المياه، عقب الغارة التي نفذها الجيش الأميركي الأسبوع الماضي على "قافلة" سفن يُشتبه بارتباطها بتهريب المخدرات في " "، وفق " ".



وقال الخفر في بيان إنه نسّق "أكثر من 65 ساعة" من جهود البحث، غطّت "أكثر من 1090 ميلاً بحرياً" في ظروف رؤية مواتية، "من دون مشاهدة ناجين أو حطام".



وفي سياق متصل، قالت " " للجيش الأميركي يوم الأربعاء إن "خمسة" أشخاص قُتلوا في الغارة التي استهدفت سفينتين، بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن "ثلاثة" قتلى، من دون تحديد موقع العملية.



وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الكولومبي تحدث فيها عن مناطق يُحتمل وجود ناجين فيها من المراكب التي قصفتها القوات الأميركية، مؤكداً أن البحرية الكولومبية مستعدة للتعاون" لتحديد مكان من يُتوقع أنهم نجوا، وداعياً جميع حكومات المنطقة" إلى الانضمام لهذا الجهد. (ارم)

