تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بهلوي شكر ترامب: الإيرانيون يخاطرون بحياتهم لإنهاء 46 عاماً من حكم هذا النظام

Lebanon 24
03-01-2026 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1463129-639030290008180056.png
Doc-P-1463129-639030290008180056.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب رضا بهلوي، وليّ العهد خلال حكم الشاه السابق في إيران، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حذّر فيها السلطات الإيرانية من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، مؤكداً أنه يمتلك "برنامجاً واضحاً لانتقال مستقر في إيران يحظى بدعم شعبي".

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، شكر بهلوي ترامب قائلاً: "أشكر قيادتكم الحازمة ودعمكم لمواطنيّ"، معتبراً أن التحذير الأميركي "يوجه رسالة قوية لقادة طهران ويمنح الإيرانيين مزيداً من الأمل بأن رئيساً أميركياً يقف أخيراً وبحزم إلى جانبهم". وأضاف أن الإيرانيين "يخاطرون بحياتهم لإنهاء 46 عاماً من حكم هذا النظام"، محمّلاً السلطات مسؤولية السعي لإعادة بناء علاقة إيران مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره، قبل أن يؤكد أنه يحظى بدعم شعبي لتحقيق انتقال سياسي مستقر، معتبراً أن القيادة الأميركية "قادرة على المساهمة في ترك إرث دائم من السلام".

وكان ترامب قد حذّر الحكومة الإيرانية من أن "الولايات المتحدة ستتدخل" إذا أقدمت السلطات على قتل المتظاهرين السلميين، قائلاً إن بلاده "مستعدة وجاهزة للتحرك".

وفي سياق متصل، دعت "الإمبراطورة" السابقة لإيران فرح بهلوي قوات الأمن إلى الانضمام إلى الشعب، مخاطبة الإيرانيين بأن "نضالهم لن يذهب سدى" وأن هذه اللحظة "ستُسجَّل كنقطة تحوّل".

وتأتي هذه المواقف مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وبعد ردود إيرانية وصفت تصريحات ترامب بأنها "تدخل سافر في الشؤون الداخلية" وحمّلته مسؤولية أي تداعيات محتملة. (ارم)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سأبحث مع ترامب هذا الشهر كيفية إنهاء حكم حماس
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن ابن الـ 35 عاما فقد حياته خلال إنقاذه 13 فتاة من الموت!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشؤون الداخلية

دونالد ترامب

الإمبراطورة

الإمبراطور

قوات الأمن

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03
Lebanon24
05:00 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24