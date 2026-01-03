بهلوي شكر ترامب: الإيرانيون يخاطرون بحياتهم لإنهاء 46 عاماً من حكم هذا النظام

رحّب رضا بهلوي، وليّ خلال حكم الشاه السابق في ، بتصريحات الرئيس الأميركي التي حذّر فيها السلطات من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، مؤكداً أنه يمتلك "برنامجاً واضحاً لانتقال مستقر في إيران يحظى بدعم شعبي".



وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، شكر بهلوي قائلاً: "أشكر قيادتكم الحازمة ودعمكم لمواطنيّ"، معتبراً أن التحذير الأميركي "يوجه رسالة قوية لقادة ويمنح الإيرانيين مزيداً من الأمل بأن رئيساً أميركياً يقف أخيراً وبحزم إلى جانبهم". وأضاف أن الإيرانيين "يخاطرون بحياتهم لإنهاء 46 عاماً من حكم هذا النظام"، محمّلاً السلطات مسؤولية السعي لإعادة بناء علاقة إيران مع ، على حد تعبيره، قبل أن يؤكد أنه يحظى بدعم شعبي لتحقيق انتقال سياسي مستقر، معتبراً أن القيادة الأميركية "قادرة على المساهمة في ترك إرث دائم من السلام".



وكان ترامب قد حذّر الحكومة الإيرانية من أن "الولايات المتحدة ستتدخل" إذا أقدمت السلطات على قتل المتظاهرين السلميين، قائلاً إن بلاده "مستعدة وجاهزة للتحرك".



وفي سياق متصل، دعت " " السابقة لإيران فرح بهلوي إلى الانضمام إلى الشعب، مخاطبة الإيرانيين بأن "نضالهم لن يذهب سدى" وأن هذه اللحظة "ستُسجَّل كنقطة تحوّل".



وتأتي هذه المواقف مع تصاعد التوتر بين وطهران، وبعد ردود إيرانية وصفت تصريحات ترامب بأنها "تدخل سافر في " وحمّلته مسؤولية أي تداعيات محتملة. (ارم)





