تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صور توثّق.. هكذا اشتعل حريق الحانة السويسرية خلال ثوان
Lebanon 24
03-01-2026
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسابق محققون في
سويسرا
الوقت لمعرفة كيف ولماذا امتدت النيران بسرعة كبيرة في الحريق المميت الذي اندلع ليلة رأس السنة داخل قبو حانة "لو كونستلاسيون" في منتجع التزلج "كرانز مونتانا".
وقالت السلطات في مؤتمر صحافي الجمعة إن شرارات نارية كانت مثبتة على زجاجات شمبانيا ورفعت عالياً حتى "اقتربت جداً من السقف" يُرجح أنها السبب الأولي لاشتعال الحريق.
لكن طريقة انتشار النيران "بضراوة" أصبحت محور التحقيقات، إلى جانب مراجعة سجل السلامة الخاص بالحانة، بعد سقوط ما لا يقل عن "40" قتيلاً وإصابة "119" شخصاً، بينهم مصابون بحالات خطيرة.
وبحسب ما تم تناقله، راجعت وحدة تقصي الحقائق في "
بي بي سي
" مقاطع فيديو التقطها ناجون ومارة، وتحدثت مع خبراء سلامة حرائق بحثاً عن دلائل. وتُظهر صورتان متداولتان أشخاصاً يحملون زجاجات شمبانيا تعلوها شرارات مشتعلة وسط ازدحام داخل المكان، إحداهما تُظهر اشتعالاً في السقف فوق مجموعة ترفع "خمس" زجاجات، والأخرى من زاوية أقرب تظهر شخصاً بخوذة يحمل زجاجة بشرارة بينما يجلس على كتفي شخص يرتدي قناع "جاي
فوكس
"، وتبدو الشرارات فيها أقرب إلى السقف.
وتمكنت وحدة
بي بي
سي لتقصي الحقائق من تحديد أن هذه الصور التُقطت بعد منتصف ليل الأول من كانون الثاني وذلك بعد التأكد من عدم وجود نسخ أقدم لها، ومقارنتها بصور عامة لحانة "لو كونستلاسيون"، اعتمادًا على تفاصيل تصميم المكان وشبكة الأنابيب المميزة فيه.
كما لم يظهر أي دليل على أن الصور خضعت لتعديل باستخدام
الذكاء الاصطناعي
.
وفي مقاطع فيديو أخرى تحققت منها الوحدة من ليلة الحريق، يظهر بعض رواد الحانة وهم يصورون ألسنة اللهب بينما تصدح موسيقى الحانة الصاخبة في الخلفية. وفي أحد المقاطع، يبدأ بعض الأشخاص بالاندفاع نحو درج الخروج وهم يصرخون.
وقالت بياتريس بيلو، النائبة العامة في منطقة فاليه، الجمعة إن كل المؤشرات تدفع المحققين للاعتقاد بأن الحريق بدأ بسبب شرارات مثبتة على زجاجات
الشمبانيا
تم رفعها إلى أماكن "قريبة جداً من السقف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات السويسرية: نتعامل مع حادثة المنتجع على أنه حريق وليس هجومًا إرهابيًا
Lebanon 24
السلطات السويسرية: نتعامل مع حادثة المنتجع على أنه حريق وليس هجومًا إرهابيًا
03/01/2026 13:13:12
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات السويسرية تؤكّد أن الحادث في منتجع التزلج يُصنَّف على أنه حريق وليس هجومًا
Lebanon 24
السلطات السويسرية تؤكّد أن الحادث في منتجع التزلج يُصنَّف على أنه حريق وليس هجومًا
03/01/2026 13:13:12
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
40 قتيلاً و115 جريحاً في حريق بمنتجع سويسري
Lebanon 24
40 قتيلاً و115 جريحاً في حريق بمنتجع سويسري
03/01/2026 13:13:12
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
03/01/2026 13:13:12
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
صور
الذكاء الاصطناعي
الشمبانيا
بي بي سي
✨ الخلف
سويسرا
بي بي
الأنا
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة
Lebanon 24
اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة
06:10 | 2026-01-03
03/01/2026 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
06:01 | 2026-01-03
03/01/2026 06:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
Lebanon 24
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
05:45 | 2026-01-03
03/01/2026 05:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
Lebanon 24
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
05:20 | 2026-01-03
03/01/2026 05:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانفجارات التي هزّت كاراكاس.. المجال الجوي فوق فنزويلا يخلو من الطائرات
Lebanon 24
بعد الانفجارات التي هزّت كاراكاس.. المجال الجوي فوق فنزويلا يخلو من الطائرات
05:16 | 2026-01-03
03/01/2026 05:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
11:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
08:00 | 2026-01-02
02/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
10:00 | 2026-01-02
02/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:10 | 2026-01-03
اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة
06:01 | 2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
05:45 | 2026-01-03
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
05:20 | 2026-01-03
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
05:16 | 2026-01-03
بعد الانفجارات التي هزّت كاراكاس.. المجال الجوي فوق فنزويلا يخلو من الطائرات
05:00 | 2026-01-03
ضربات دقيقة وعشرات الأهداف... مرحلة جديدة في التعامل مع "داعش"
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 13:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24