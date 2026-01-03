تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

صور توثّق.. هكذا اشتعل حريق الحانة السويسرية خلال ثوان

Lebanon 24
03-01-2026 | 02:26
يسابق محققون في سويسرا الوقت لمعرفة كيف ولماذا امتدت النيران بسرعة كبيرة في الحريق المميت الذي اندلع ليلة رأس السنة داخل قبو حانة "لو كونستلاسيون" في منتجع التزلج "كرانز مونتانا".

وقالت السلطات في مؤتمر صحافي الجمعة إن شرارات نارية كانت مثبتة على زجاجات شمبانيا ورفعت عالياً حتى "اقتربت جداً من السقف" يُرجح أنها السبب الأولي لاشتعال الحريق.

لكن طريقة انتشار النيران "بضراوة" أصبحت محور التحقيقات، إلى جانب مراجعة سجل السلامة الخاص بالحانة، بعد سقوط ما لا يقل عن "40" قتيلاً وإصابة "119" شخصاً، بينهم مصابون بحالات خطيرة.
الحانة السويسرية

وبحسب ما تم تناقله، راجعت وحدة تقصي الحقائق في "بي بي سي" مقاطع فيديو التقطها ناجون ومارة، وتحدثت مع خبراء سلامة حرائق بحثاً عن دلائل. وتُظهر صورتان متداولتان أشخاصاً يحملون زجاجات شمبانيا تعلوها شرارات مشتعلة وسط ازدحام داخل المكان، إحداهما تُظهر اشتعالاً في السقف فوق مجموعة ترفع "خمس" زجاجات، والأخرى من زاوية أقرب تظهر شخصاً بخوذة يحمل زجاجة بشرارة بينما يجلس على كتفي شخص يرتدي قناع "جاي فوكس"، وتبدو الشرارات فيها أقرب إلى السقف.
 
وتمكنت وحدة بي بي سي لتقصي الحقائق من تحديد أن هذه الصور التُقطت بعد منتصف ليل الأول من  كانون الثاني وذلك بعد التأكد من عدم وجود نسخ أقدم لها، ومقارنتها بصور عامة لحانة "لو كونستلاسيون"، اعتمادًا على تفاصيل تصميم المكان وشبكة الأنابيب المميزة فيه.
حريق الحانة السويسرية

كما لم يظهر أي دليل على أن الصور خضعت لتعديل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي مقاطع فيديو أخرى تحققت منها الوحدة من ليلة الحريق، يظهر بعض رواد الحانة وهم يصورون ألسنة اللهب بينما تصدح موسيقى الحانة الصاخبة في الخلفية. وفي أحد المقاطع، يبدأ بعض الأشخاص بالاندفاع نحو درج الخروج وهم يصرخون.

وقالت بياتريس بيلو، النائبة العامة في منطقة فاليه، الجمعة إن كل المؤشرات تدفع المحققين للاعتقاد بأن الحريق بدأ بسبب شرارات مثبتة على زجاجات الشمبانيا تم رفعها إلى أماكن "قريبة جداً من السقف".
حريق الحانة السويسرية
