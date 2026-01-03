كاتس يوعز للجيش الإسرائيلي للاستعداد لاحتمال العودة إلى الحرب والقتال

دعا ، يسرائيل كاتس الجيش للاستعداد لاحتمال العودة إلى الحرب والقتال، وفق ما أشارت مصادر إسرائيلية.تزامنا لم تصدر أي تعليمات من المستويات السياسية من أجل الاستعداد لإعادة فتح معبر الحدودي بين غزة ومصر، وفق ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي.فيما أشار مصدر أمني إلى أن "هناك احتمال ضئيل أن تسمح بدخول البضائع إلى غزة، لأن ذلك يعني السماح بإعادة إعمار المنطقة دون استعادة رفات الرقيب أول ران غفيلي، آخر أسير إسرائيلي، ودون نزع سلاح أو تفكيك الحركة".يأتي هذا فيما تضغط الأميركي من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وخطة السلام.إلا أن اقترحت أمام رفض إسرائيل، البدء بإعادة إعمار منطقة رفح التي لا يتواجد فيها عناصر من حماس والتي لا تزال .