Najib Mikati
عربي-دولي

كاتس يوعز للجيش الإسرائيلي للاستعداد لاحتمال العودة إلى الحرب والقتال

Lebanon 24
03-01-2026 | 02:57
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس الجيش للاستعداد لاحتمال العودة إلى الحرب والقتال، وفق ما أشارت مصادر إسرائيلية.

تزامنا لم تصدر أي تعليمات من المستويات السياسية في إسرائيل من أجل الاستعداد لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وفق ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي.

فيما أشار مصدر أمني إلى أن "هناك احتمال ضئيل أن تسمح إسرائيل بدخول البضائع إلى غزة، لأن ذلك يعني السماح بإعادة إعمار المنطقة دون استعادة رفات الرقيب أول ران غفيلي، آخر أسير إسرائيلي، ودون نزع سلاح حماس أو تفكيك الحركة".

يأتي هذا فيما تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وخطة السلام.

إلا أن واشنطن اقترحت أمام رفض إسرائيل، البدء بإعادة إعمار منطقة رفح التي لا يتواجد فيها عناصر من حماس والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية.
 
