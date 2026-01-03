تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجمات الأميركية على كراكاس.. أول رد من الحكومة الفنزويلية

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1463170-639030330771212655.jpg
Doc-P-1463170-639030330771212655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الفنزويلية انها ترفض العدوان العسكري" الأميركي" عليها، في الوقا الذي أمر فيه الرئيس نيكولاس مادورو بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا.

ونددت حكومة فنزويلا، في بيان، بما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة.

واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "لن تنجح في الاستيلاء على مواردنا".

ودعت الحكومة الفنزويلية جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة.

وذكرت تقارير أن الرئيس نيكولاس مادورو أعلن حالة الطوارئ الوطنية في فنزويلا.

وكانت مراسلة سي.بي.إس قالت في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا منها منشآت عسكرية".

وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن الضربات الأميركية وقعت في كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غويرا.

إلى ذلك أفاد سكان في العاصمة الفنزويلية كراكاس بسماع دوي إطلاق نار في عدة مناطق، بما في ذلك مدينتا هيغيروت ولاغويرا القريبة العاصمة وأشاروا إلى وقوع انفجارات قرب ثكنات عسكرية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هدوء حذر في العاصمة الفنزويلية كراكاس ولا تحليق للطيران الحربي حاليا (العربي)
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق متواصل للطيران على ارتفاع منخفض في العاصمة الفنزويلية كراكاس (العربي)
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات جديدة على العاصمة الفنزويلية كراكاس
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الطوارئ الوطنية

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الفنزويلي

خطير جدا

فنزويلية

بلومبرغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03
Lebanon24
05:00 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24