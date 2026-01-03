بعد الهجمات الأميركية على كراكاس.. أول رد من الحكومة الفنزويلية

أعلنت الحكومة الفنزويلية انها ترفض العدوان العسكري" الأميركي" عليها، في الوقا الذي أمر فيه الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.واتهمت كراكاس بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن .ونددت حكومة فنزويلا، في بيان، بما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة.واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "لن تنجح في الاستيلاء على مواردنا".ودعت الحكومة الفنزويلية جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة.وذكرت تقارير أن الرئيس نيكولاس أعلن حالة في فنزويلا.وكانت مراسلة سي.بي.إس قالت في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي " أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا منها منشآت عسكرية".وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن الضربات الأميركية وقعت في كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غويرا.إلى ذلك أفاد سكان في العاصمة الفنزويلية كراكاس بسماع دوي إطلاق نار في عدة مناطق، بما في ذلك مدينتا هيغيروت ولاغويرا القريبة العاصمة وأشاروا إلى وقوع انفجارات قرب ثكنات عسكرية، بحسب وكالة للأنباء.