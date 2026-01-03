توتر في جنوب العراق بعد عملية اغتيال.. حظر جزئي وقطع للطرق

شهدت محافظة "ميسان" جنوبي توتراً أمنياً في الساعات التي تلت فجر السبت، عقب مقتل قيادي في "سرايا السلام" التابعة لزعيم الصدري " "، ما دفع القوات الأمنية إلى إغلاق طرق وجسور رئيسة وتقييد حركة التنقل لاحتواء الموقف.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ، جاء التصعيد بعد اغتيال "حسين العلاق" المعروف بلقب "الدعلج"، إثر استهدافه من قناص في أحد شوارع مدينة " ". وتداولت روايات أنه نُقل إلى المستشفى وأُدخل العناية المركزة قبل إعلان وفاته.



ووفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية، فإن "الدعلج" كان مطلوباً للقضاء على خلفية قضايا جنائية وأمنية متعددة، بينها اتهامات مرتبطة بمقتل القيادي في "عصائب أهل الحق" "وسام العلياوي" عام "2019" خلال هجوم مسلح استهدف مقر الحركة في "ميسان" وأدى أيضاً إلى مقتل شقيقه "عصام".



وأفادت مصادر محلية بأن حادثة الاغتيال تسببت بحالة غضب في أوساط مسلحين محسوبين على التيار الصدري، وتطورت إلى أعمال حرق طالت عدداً من المقرات، بينها مكتب رئيس مجلس محافظة "ميسان" مصطفى دعير. ورغم حديث عن احتمال اندلاع اشتباكات، نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود ومصادر أمنية أن ما حدث اقتصر على إطلاق كثيف للنار في الهواء من دون تسجيل اشتباكات مباشرة. (ارم)





