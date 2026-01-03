تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توتر في جنوب العراق بعد عملية اغتيال.. حظر جزئي وقطع للطرق

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1463185-639030343664040971.png
Doc-P-1463185-639030343664040971.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت محافظة "ميسان" جنوبي العراق توتراً أمنياً في الساعات التي تلت فجر السبت، عقب مقتل قيادي في "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، ما دفع القوات الأمنية إلى إغلاق طرق وجسور رئيسة وتقييد حركة التنقل لاحتواء الموقف.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، جاء التصعيد بعد اغتيال "حسين العلاق" المعروف بلقب "الدعلج"، إثر استهدافه من قناص في أحد شوارع مدينة "العمارة". وتداولت روايات أنه نُقل إلى المستشفى وأُدخل العناية المركزة قبل إعلان وفاته.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية، فإن "الدعلج" كان مطلوباً للقضاء على خلفية قضايا جنائية وأمنية متعددة، بينها اتهامات مرتبطة بمقتل القيادي في "عصائب أهل الحق" "وسام العلياوي" عام "2019" خلال هجوم مسلح استهدف مقر الحركة في "ميسان" وأدى أيضاً إلى مقتل شقيقه "عصام".

وأفادت مصادر محلية بأن حادثة الاغتيال تسببت بحالة غضب في أوساط مسلحين محسوبين على التيار الصدري، وتطورت إلى أعمال حرق طالت عدداً من المقرات، بينها مكتب رئيس مجلس محافظة "ميسان" مصطفى دعير. ورغم حديث عن احتمال اندلاع اشتباكات، نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود ومصادر أمنية أن ما حدث اقتصر على إطلاق كثيف للنار في الهواء من دون تسجيل اشتباكات مباشرة. (ارم)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: انخساف جزئي على طريق خلدة البحرية وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة إسرائيلية لعزل القرى الفلسطينية وقطع الطرق (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد التوتّر... فرض حظر تجوّل في اللاذقية ليلاً
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مقتدى الصدر

قوات الأمن

العمارة

العمار

التيار

العليا

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-01-03
Lebanon24
06:01 | 2026-01-03
Lebanon24
05:45 | 2026-01-03
Lebanon24
05:20 | 2026-01-03
Lebanon24
05:16 | 2026-01-03
Lebanon24
05:00 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24