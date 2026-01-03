أفادت وكالة "مهر" عن مقتل عنصر أمن "طعناً وبالرصاص" في غرب ، في اليوم السابع من الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية غلاء المعيشة واتسعت لاحقاً لتشمل مطالب سياسية.



ونقلت "مهر" عن بيان صادر عن " الإسلامي" أن علي عزيزي، أحد عناصر قوات "الباسيج"، قُتل بعد تعرضه للطعن وإطلاق نار في مدينة "هرسين" الجمعة، خلال "تجمع لمثيري شغب مسلحين".

