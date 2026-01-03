تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
اليوم السابع من الاحتجاجات في إيران.. مقتل عنصر من الـ"باسيج" بعد عملية طعن
Lebanon 24
03-01-2026
|
04:04
A-
A+
أفادت وكالة "مهر" عن مقتل عنصر أمن "طعناً وبالرصاص" في غرب
إيران
، في اليوم السابع من الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية غلاء المعيشة واتسعت لاحقاً لتشمل مطالب سياسية.
ونقلت "مهر" عن بيان صادر عن "
الحرس الثوري
الإسلامي" أن علي عزيزي، أحد عناصر قوات "الباسيج"، قُتل بعد تعرضه للطعن وإطلاق نار في مدينة "هرسين" الجمعة، خلال "تجمع لمثيري شغب مسلحين".
