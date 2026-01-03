ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما.. بعد جولة من الضربات

أعلن الرئيس الأميركي أن السلطات الأميركية "ألقت القبض على نيكولاس مادورو وزوجته" وأنهما "رُحّلا جوّاً إلى خارج فنزويلا".



وأضاف أن " شنت ضربات ضد فنزويلا" مشيراً إلى أن مادورو "جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا".

وحسب شبكة سي بي إس نيوز، فإن قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي مادورو.

وكانت قد دوّت انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية "كراكاس"، وذلك بعد قصف استهدف عددا من المواقع، أُعلن بسببها حالة الطوارئ في البلاد.





أضاف:" لا ينبغي الانجرار إلى الفوضى التي يحاول العدو أن يدفعنا إليها".



وقال:" أعلنا التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة والكل سيعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام".



وأشارت " " إلى انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من "كراكاس" قرب قاعدة عسكرية، فيما ذكرت "CBS" أن مسؤولين في الإدارة الأميركية على علم بتقارير تتحدث عن "ضربات" على فنزويلا وتحليق طيران.



في المقابل، تحدثت وسائل إعلام فنزويلية عن سماع "6" انفجارات على الأقل داخل العاصمة، بينما قالت مصادر فنزويلية لـ" عربية" إن منزل وزير الدفاع الفنزويلي وميناء في العاصمة تعرضا للقصف، وإن إحدى الأميركية استهدفت مطار "هيغيروتي" في ولاية "ميراندا" شمالي البلاد.



وأوردت وسائل إعلام فنزويلية أيضاً معلومات عن انفجارات في ولاية "لا غوايرا" شمال "كراكاس" وعلى ساحل البلاد وفي مدينة "هيغيروتي"، فيما شددت مصادر فنزويلية لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "فنزويلا بلد غني وليست بحاجة للمتاجرة بالمخدرات".



كما استهدفت هجمات أخرى أيضا البحرية في لاغوايرا وبرج اتصالات رئيسيا.



وقال الفنزويلي، في بيان: نرفض العدوان على بلادنا وهو انتهاك صارخ لميثاق .



أضاف:" الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد".



وأكّد أنّ فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها، معتبرا أن هذا العدوان يهدّد السلام والاستقرار الدوليين وتحديداً في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ويعرض حياة الملايين للخطر.



ولفت إلى أن الهدف من الهجوم على بلادنا هو الاستيلاء على ثرواتنا خاصة والغاز.



كما وعلّق رئيس كولومبيا على هذه الضربات، قائلا: "فنزويلا تتعرض للقصف بالصواريخ وندعو لعقد اجتماع لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة".



وكان قد أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق، أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في مجال مكافحة تهريب المخدرات، مؤكدًا في الوقت نفسه انفتاح كراكاس على التعاون الاقتصادي والاستثماري، رغم تصاعد التوتر بين الجانبين.



وجاءت تصريحات مادورو في مقابلة مسجّلة بثّها التلفزيون الرسمي الفنزويلي، الخميس، امتنع خلالها عن التعليق على ضربة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة رسوّ داخل الأراضي الفنزويلية، قالت إدارة الرئيس ترامب إنها كانت تُستخدم من قبل كارتيلات المخدرات.



وأكد الرئيس الفنزويلي أن بلاده أبلغت ، عبر قنوات متعددة، استعدادها لمناقشة ملفات مكافحة تهريب المخدرات، والاستثمارات النفطية، والاتفاقيات الاقتصادية، معتبرًا أن بلاده منفتحة على أي حوار "جاد يستند إلى الوقائع".



وقال في هذا السياق: "من الواضح أنهم يسعون إلى فرض أنفسهم عبر التهديد والترهيب واستخدام القوة"، مضيفًا أن الوقت قد حان لتبدأ كراكاس وواشنطن حوارًا جديًا.

