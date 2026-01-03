بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين

انقطع الكهربائي عن 50 ألف منزل وألفي منشأة تجارية في جنوب غربي العاصمة بعد اندلاع حريق في جسر كابلات، حسبما ذكر مشغل الشبكة "شترومنيتس " لوكالة (د ب أ).



وقال المتحدث باسم الشركة، هنريك بويستر: "لا يزال من غير الواضح متى سيعود التيار الكهربائي"، مشيرا إلى أن إعادة التيار الكهربي ستتم تدريجيا.



وأعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" أنها تحقق في شبهة الحرق العمد.



وكان الحريق اندلع في جسر كابلات فوق قناة "تيلتوف"، ما ألحق أضرارا بعدة كابلات متصلة بمحطة كهرباء ليشترفيلده القريبة. وتمت السيطرة على الحريق، فيما ظهرت الشرطة وفرق الإطفاء في الموقع.



وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن الفرق تلقت الإنذار قرابة السادسة صباحا، مشيرا إلى أن عدة منشآت تأثرت بالانقطاع ويتم تقديم المساعدة لها، بينها دار رعاية مسنين واحد على الأقل.



وبحسب "شترومنيتس برلين"، فإن حجم الانقطاع مشابه لحادث وقع في أيلول الماضي بجنوب شرقي برلين، حيث انقطع التيار عن 50 ألف عميل واستمر الانقطاع لأيام. وكان السبب حينها هجوما متعمدا بدوافع سياسية، استهدف برجي كهرباء. (ارم نيوز)



Advertisement