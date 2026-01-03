تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين

Lebanon 24
03-01-2026 | 05:20
A-
A+

Doc-P-1463242-639030397612002897.jfif
Doc-P-1463242-639030397612002897.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انقطع التيار الكهربائي عن 50 ألف منزل وألفي منشأة تجارية في جنوب غربي العاصمة الألمانية برلين بعد اندلاع حريق في جسر كابلات، حسبما ذكر مشغل الشبكة "شترومنيتس برلين" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال المتحدث باسم الشركة، هنريك بويستر: "لا يزال من غير الواضح متى سيعود التيار الكهربائي"، مشيرا إلى أن إعادة التيار الكهربي ستتم تدريجيا. 

وأعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" أنها تحقق في شبهة الحرق العمد.

وكان الحريق اندلع في جسر كابلات فوق قناة "تيلتوف"، ما ألحق أضرارا بعدة كابلات متصلة بمحطة كهرباء ليشترفيلده القريبة. وتمت السيطرة على الحريق، فيما ظهرت الشرطة وفرق الإطفاء في الموقع.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن الفرق تلقت الإنذار قرابة السادسة صباحا، مشيرا إلى أن عدة منشآت تأثرت بالانقطاع ويتم تقديم المساعدة لها، بينها دار رعاية مسنين واحد على الأقل.

وبحسب "شترومنيتس برلين"، فإن حجم الانقطاع مشابه لحادث وقع في أيلول الماضي بجنوب شرقي برلين، حيث انقطع التيار عن 50 ألف عميل واستمر الانقطاع لأيام. وكان السبب حينها هجوما متعمدا بدوافع سياسية، استهدف برجي كهرباء. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: مسيّرات تستهدف محطة الطاقة بعطبرة تقطع الكهرباء عن مدن سودانية رئيسية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادثة على بعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن وزير خارجية جنوب إفريقيا: الرحلة التي أقلت فلسطينيين إلى جوهانسبرغ الأسبوع الماضي قيد التحقيق
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لتحميل روسيا المسؤولية عن حادث محتمل في محطة زابوروجيا النووية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

الألمانية برلين

وكالة الأنباء

الألمانية

ارم نيوز

جنوب غرب

جنوب شرق

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:44 | 2026-01-03
Lebanon24
14:35 | 2026-01-03
Lebanon24
14:25 | 2026-01-03
Lebanon24
14:00 | 2026-01-03
Lebanon24
14:00 | 2026-01-03
Lebanon24
13:58 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24