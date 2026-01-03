أكدت نائبة الرئيس ديلسي أنها لا تعرف مكان وجود الرئيس ، مطالبة بتقديم "دليل على أنّ على قيد الحياة"، عقب الهجوم الأميركي الذي شُنّ ليلا على .





وقالت رودريغيز في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "في ظل هذا الهجوم الوحشي، لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. نطالب حكومة بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة".





وكان أعلن أنّ القوات الأميركية ألقت القبض على مادورو بعد تنفيذ "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

