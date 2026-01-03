اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة

بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن بلاده نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا
مشيرا إلى اعتقال زعيمها، كشف السيناتور الجمهوري
الأميركي مايك لي، اليوم السبت، إن وزير الخارجية
ماركو روبيو أبلغه بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
قد اعتُقل على يد قوات أميركية، تمهيدا لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة
.
وكتب لي على منصة "إكس" بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن
أن الأخير أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.
كما أضاف "روبيو يتوقع عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى في فنزويلا الآن بعد أن أصبح مادورو
رهن الاحتجاز الأميركي".
أتى ذلك، بعدما هزت عدة انفجارات العاصمة الفنزويلية كاراكاس وغيرها من المناطق، ليعلن بعدها ترامب
أن بلاده "نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها".
كما أضاف ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيال" اليوم السبت أنه ألقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع زوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد".
فيما كشفت مصادر مطلعة بأنه تم اعتقال مادورو من قبل قوات دلتا
التي تعتبر أشبه بقوات النخبة ضمن الجيش الأميركي، وفق ما نقلت شبكة CBS NEWS. (الحدث)