اعتقال مادورو… سيناتور أميركي يؤكد خطط المحاكمة في الولايات المتحدة

بعدما أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد مشيرا إلى اعتقال زعيمها، كشف السيناتور الأميركي مايك لي، اليوم السبت، إن ماركو روبيو أبلغه بأن قد اعتُقل على يد قوات أميركية، تمهيدا لمحاكمته بتهم جنائية في .



وكتب لي على منصة "إكس" بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي في أن الأخير أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس لمحاكمته ‍بتهم جنائية في الولايات ‍المتحدة.



كما أضاف "روبيو يتوقع عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى في فنزويلا الآن بعد أن أصبح رهن الاحتجاز الأميركي".

أتى ذلك، بعدما هزت عدة انفجارات العاصمة الفنزويلية كاراكاس وغيرها من المناطق، ليعلن بعدها أن بلاده "نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها".



كما أضاف ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيال" اليوم السبت أنه ألقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع زوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد".

فيما كشفت مصادر مطلعة بأنه تم اعتقال مادورو من قبل قوات التي تعتبر أشبه بقوات النخبة ضمن الجيش الأميركي، وفق ما نقلت شبكة CBS NEWS. (الحدث)

Advertisement