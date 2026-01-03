كيف رد خامنئي على تهديد ترامب بالتدخل في إيران؟

في رد ‍واضح على ⁠تهديد ‌الرئيس الأميركي ⁠دونالد ‍ بالتدخل لمساعدة ⁠المتظاهرين الإيرانيين في حال ‌تعرضهم لإطلاق نار، أكد المرشد أن بلاده لن "‍تذعن للعدو".



وأضاف في بيان اليوم السبت قائلاً "‍بإذن الله... سنهزم العدو".



بالتزامن، أقر بأنّ مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة وضع حد لـ"مثيري الشغب"، وذلك في اليوم السابع من الاحتجاجات.



وقال "تقرّ السلطات بالصعوبات الاقتصادية، ويعمل الرئيس وكبار المسؤولين على حلّ هذه المشكلة". وأضاف "لهذا السبب احتجّ التجار على هذا الوضع، ولهم كل الحق في ذلك"، حسب ما نقلت فرانس برس.



كما أكد أن السلطات "تتحاور مع المتظاهرين"، لكنه رأى أنه "لا جدوى من الحوار مع مثيري الشغب، بل يجب وضع حدّ لهم". (الحدث)

