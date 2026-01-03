مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله من فنزويلا

أعلن الأميركي أن سيُقدم للمحاكمة على "جرائم اتهم بها".



وكتب لانداو على منصة "إكس": "الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه".



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن سابقا عن "ضربة واسعة النطاق ناجحة" ضد ، مؤكدا أن وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.



كما وعد بالإدلاء بتفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة .

Advertisement